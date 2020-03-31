AB’nin Akdeniz’deki Yeni Misyonu Ne? İşte Detaylar...
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde Akdeniz’deki yeni askeri operasyonun 1 Nisan’da resmi olarak uygulanacağı belirtildi.
Avrupa Birliği (AB), Libya’da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak için yeni operasyonu “IRINI”nin yarın başlayacağını duyurdu.
Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun uygulanması için başlatılan operasyona Yunanca “barış” anlamına gelen “IRINI” isminin verildi.
Operasyonda hava, uydu ve deniz varlıklarından yararlanılacağı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca, operasyon kapsamında Libya açıklarında gemilerin denetleneceği, yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplanacağı kaydedildi.
Operasyonda aynı zamanda Libya Sahil Güvenlik güçlerine eğitim verilecek. İnsan kaçakçılığı gibi suçları işleyen örgütlerle mücadeleye de katkı sağlanacak.
Operasyon Tuğamiral Fabio Agostini, tarafından yönetilecek. Karargah İtalya’nın başkenti Roma’da olacak.
Operasyonun 31 Mart 2021’e kadar süreceği ifade edilen açıklamada, sürecin üye ülkelerin denetimi altında yürütüleceği ifade edildi.
Vira Haber
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