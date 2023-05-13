Yat Yarışları: Nurolbank Loryma Cup

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi'nden 8 Mayıs Pazartesi günü başlayan yarış, start aldığı noktada tamamlandı.

Yarışa Türkiye, Rusya, Romanya, Belarus, Azerbaycan, Ukrayna ve İsrail'den 41 yat ile yaklaşık 370 yelkenci katıldı.

Marmaris Körfezi'nde başlayan yarışlar, Palamutbükü Koyu, Palamutbükü- Körmen, Körmen- Datça etabıyla devam edip son gün Datça'dan başlayıp Marmaris'te sonlandı.

Dereceye giren yelkencilere kupaları kulüp bahçesinde törenle takdim edildi.

Organizasyonda sınıflarına göre ilk 3 dereceyi elde eden yatlar ve sahipleri şöyle:

IRC-0:

1. Magic Twelwe (Maksim Taranov), 2. Buyan (Sergei Karavaev), 3. Lagertha (Alyaksander Prudnikau)

IRC-1:

1. Rossko Racer (Timofey Zhbankov), 2. Courrier Du Coeur (Andrey Arbozov), 3. St.Anna (Vlas Kadetov)

IRC-2:

1. Bogatyr (İgor Rytov), 2. Ghost Rider (Petr Kochnev), 3. Avolare (Dağhan Başpınar)

IRC-3:

1. Carrot (Andrey Raykov), 2. Stormy-Tdinamik Enerji (Tunca Çalışkan), 3. Marmarisa (Glep Semerenko)

Vira Haber