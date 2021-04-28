Yatırıma Demir Attılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mart ayında 1256 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Resmi Gazete’de yayımlanan mart dönemi yatırım teşvik belgesi listesine göre, belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Mart ayında tek kalemde en büyük teşviği Modern Karton aldı. Tekirdağ-Ergene’deki tesislerinde modernizasyona giden şirketin 720 milyon liralık yatırımı teşviğe bağlandı.

SAVAŞ GEMİSİ DE VAR

Listede yeni gemi yatırımları dikkat çekti. Cemre Marin iki adet canlı balık taşıma gemisi ve bir balıkçı gemisi için toplam 1.2 milyar liralık teşvik aldı. Tersan Tersanesi’nin inşa edeceği balık işleme fabrikası gemisi için 412 milyon liralık yatırım teşviğe bağlandı.

Hat-San’ın teşvikle inşa edeceği canlı deniz ürünleri taşıma gemisi için ise 77 milyon liralık yatırım yapılacak. Çeksan her biri 119 metre boyunda iki adet tanker gemisi için toplam 166.6 milyon liralık, STM Savunma Teknolojileri de Tuzla’da inşa edeceği bir adet savaş gemisi için 313.9 milyon liralık teşvik aldı.

İSTİHDAMA YELKEN AÇTILAR

Pandemide yıldızı parlayan tekne tatili, mart ayı teşvik listesine de damgasını vurdu. Bilgin Yatçılık iki, Ark Yat da bir yat için teşvik aldı. Toplam 46.3 milyon liralık yatırımı teşviğe bağlanan Bilgin Yatçılık’ın üreteceği yatlardan biri 50, diğeri 55 metre boyunda olacak. Ark Yat da 50 metre boyundaki yat için 23 milyon liralık teşvik aldı.

Mart ayı teşvik listesindeki gemi yatırımları sadece tutarlarıyla değil istihdamlarıyla da dikkat çekti. Listedeki tüm gemi yatırımları için toplam 1379 kişinin istihdamı taahhüt edildi.

KARGO HAVALANDI

Son bir yılın yükselen sektörü lojistikte de yatırımlar hızlanarak sürüyor. Mart ayı teşvik listesine göre, Yurtiçi Kargo Esenyurt’ta kuracağı lojistik hizmetleri merkezi için 74.8 milyon lira yatırım yapacak ve burada 135 kişiyi istihdam edecek.

Eyüp Lojistik Gaziantep’teki üç ayrı yatırımı için toplam 51.8 milyon liralık, Ceynak da Samsun ve Mersin’deki iki ayrı yatırımı için toplam 81.1 milyon liralık teşvik aldı. ACT Hava Yolları ise Pendik’teki hava kargo alanında komple yeni yatırım yapıyor. Şirkete bu yatırımı için 157 milyon liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Vira Haber