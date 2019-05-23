Yelken dünyasını sarsan acı haber

Yelkenciliğimizin ve yatçılığımızın efsane isimlerinden Samim Arduman İstanbul’da 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Yelkencilik sektörünün mihenk taşlarından olan ve 1971 yılında kurulan TAYK’ın (O zamanki adı ile AYK) Fahir Çelikbaş ve Ertan Balin’den sonra üçüncü komodoru olan Samim Arduman, 1986’da üstlendiği bu görevi 2002 yılında Ergin İmre’ye devretti.

Yelkene 16 yaşında başlayan, uzun süre ağabeyi Vecdi Arduman ile ekip olan Samim Arduman 86 yaşına kadar yarışlara katılmaktan geri durmadı.

Arduman dün( 22 Mayıs Çarşamba günü) öğle namazı sonrası Zincirlikuyu Kabristanı içindeki Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi olan Samim Arduman için bir taziye mesajı yayınladı

Bizde Vira Haber olarak merhum Samim Arduman’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yelkencilik dünyasına başsağlığı diliyoruz.

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