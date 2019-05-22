Kadın yelkenciliğinin gelişimi için yola çıktılar

Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken yarışı olma özelliğini taşıyan Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek.

Türkiye’nin tek ulusal kadın yelken kupası olan “Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası” dördüncü kez Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile 6, 7, 8 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek.

“Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası” ile yelken tutkusunu yarış heyecanıyla birleştirerek kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, ülkemizdeki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması, kadın yelkencilerin motive edilmesi ve elde edilen gelirle kadınlara yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiren sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Gelecek yıllarda uluslararası nitelik kazanması planlanan Kupa’nın iş hayatındaki kadının takım olma, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini de geliştirerek, kurumların insan kaynakları ile iç iletişim çalışmalarına katkı sağlaması da amaçlanıyor. Ayrıca Kupa kapsamında HeforShe oluşumuna da destek veriliyor.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na geçtiğimiz yıllarda Arçelik A.Ş., Doğuş Grubu, Mercedes Benz, Borusan Otomotiv, Eker, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Garanti Bankası, Burgan Bank, Garanti Emeklilik, Innova, Sahibinden.com, Türk Telekom, Dunapack Dentaş Packaging, Şenpiliç RC Girls Sailing Team, Permolit Team Ladies First, Atak Akademi, Sultans of the Sea, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV gibi kurumsal ve bireysel kadın yelken takımları katıldı.

Vira Haber