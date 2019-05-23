‘IMO 2020 Yakıt Değişimi Semineri’ düzenlendi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılan seminere sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Bunkerciler Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Muhtaroğlu: “Ekim ayında IBIA’nın Genel Kurulu İstanbul’da yapılacak. İstanbul Bunker 2020 çalışma grubumuz var. Her türlü sorunuza cevap vermeye hazırız. Ocak ayında da toplantı yapmıştık. Bu toplantıyı armatör ayağı ile birlikte KOSDER iş birliğiyle düzenledik.” şeklinde konuştu.

Mustafa Muhtaroğlu’nun ardından Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş kürsüye çıktı.

Hüseyin Kocabaş deniz taşımacılığının dünden bugüne dünyanın en önemli ticaret yolu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Ülkeler, düşük maliyeti sayesinde denizleri sınırsızlaştırmış ve ticari verimliliği daha da arttırmıştır. Dünya ticaretinin her alanında olduğu gibi global deniz taşımacılığını da yakından ilgilendiren çok sayıda unsur her dönemde önümüze çıkmaktadır. Ülkelerin ekonomik durumları, navlun piyasaları ve işletme maliyetleri öne çıkan bazı başlıkları oluştursa da söz sahibi kuruluşların yaptığı düzenlemeler, işletmecilerin geleceğe yönelik ciddi planlamalar yapmalarını mecburi kılmaktadır.”

"IMO'NUN KARARLILIĞI GÖZLERDEN KAÇMAMAKTADIR"

Dünya denizciliğinin çatı kuruluşu olan Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) aldığı önlemlere de değinen Hüseyin Kocabaş şunları kaydetti: “IMO’nun özellikle; emniyet, güvenlik ve çevre konularında aldığı önlemler ve bu önlemleri uygulama konusunda ki kararlılığı gözlerden kaçmamaktadır. 1990’lı yıllarda hat safhaya çıkan gemilerden kaynaklı kirlilikler bu kararlılığın temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede IMO tarafından 2020 yılında hayata geçirilmek üzere yüzde 0,5 küresel kükürt üst sınırının uygulanması kararı alınmıştır. İşletmeciler, gemilerinde düşük kükürtlü uygun yakıt kullanmak suretiyle ya da alternatif sistemlere yönelerek bu gereksinimi karşılayabilme adına planlamalarını şimdiden yapmaktadır.”

IMO’nun beklentilerinin netleşmesine rağmen gemi sahipleri ve işletmecilerin halihazırda yol haritalarını tam manasıyla çizemediğini vurgulayan Kocabaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizler de denizcilik sektörünü her aşamada ciddi oranda etkileyecek bu kuralın, sektörümüze yansımalarını ve geleceğe dair öngörüleri yakıt değişimi çerçevesinde tartışmak üzere bir araya geldik. Umuyoruz ki konunun uzmanlarının anlatımları ve bizlerin de katkılarıyla ele alacağımız detaylar Türk denizciliğine yol gösterici nitelikte olacaktır. Bu düşüncelerle seminerimizin azami verimle gerçekleşmesini temenni ediyor, katılımcılara saygılarımı sunuyorum.”

"FARKLI YAKITLARI KARIŞTIRMAKTAN SAKINMAK GEREKİYOR"

Hüseyin Kocabaş’ın konuşmasının ardından Rana Denizcilik Teknik Müdürü Murat Bakal, ‘IMO 2020’nin Gemilere Etkileri’ başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Bakal’ın sunumundan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

2020 yılında Emisyon kontrol bölgelerinde ECA Bölgesinde değişiklik olmayacak ve %0,1 yakıt kullanmaya devam edilecek.

Low sulphur marine gas oil, new low sülfür fuels, ULSD fuels ve Hihg sulphur fuel + scrubber kullanmamız gerekecek.

Cezai yaptırımlar 1 Mart 2020’den sonra uygulanacak.

En iyi yöntem yakıt tankı temizliği. Kimyasal katkılarla çözümler bulunabilir.

Farklı yakıtları karıştırmaktan sakınmak gerekiyor.

Düşük sülfür ile yüksek sülfürü kesinlikle karıştırmamalıyız.

"GEMİCİLİK SEKTÖRÜ GÜNLÜK 3,5 MİLYON VARİL FUEL OİL TÜKETİYOR"

Murat Bakal’ın sunumunun ardından Argus Media’dan Enes Tuna Gür ‘IMO 2020 Gemi Yakıtı Kükürt Sınırlaması ve Fiyat Tahminleri’ konulu bir sunum yaptı. Enes Tuna Gür, yaptığı sunumda şu ifadeleri kullandı: “ IMO 2020’de çok ciddi değişiklikler bizleri bekliyor. Gemicilik sektörü günlük 3,5 milyon varil fuel oil tüketiyor. Yüzde 80 oranında yüksek kükürtlü fuel oil kullanılıyor. Beklenti yüzde 61 dizel yakıtlara dönmesi yönünde. Fuel oil talebi düşmeye devam ediyor. Dünyada günlük 7 milyon varil kullanılıyor. Yüksek kükürtlü fuel oil’in fazlası çevre düzenlemesiyle pek ilgisi olmayan ülkelerde elektrik üretiminde kullanılması bekleniyor. Düşük kükürtlü ham petrol fiyatında artış bekleniyor.

"1 MİLYON ARACIN YAYDIĞI PARTİKÜL SADECE 1 TANE CRUİSE GEMİSİNİN GÜNLÜK YAYDIĞI PARTİKÜLE EŞİT"

IMO 2020 konusu üzerinden yaptıkları analizlerden oluşan bir sunum yapan KPMG Danışmanlık Şirket Ortağı Serkan Erçin ise konuşmasında: “15 tane en büyük geminin ortaya çıkardığı sülfür dioksit ve nitrojen oksit gazlarının neredeyse dünyadaki bütün araçların bu anlamda yaydığı emisyondan daha fazla. Dolayısıyla gemicilik çok ciddi oranda emisyona sebep oluyor. Diğer bir enteresan bilgi ise; 1 milyon aracın yaydığı partikül sadece 1 tane cruise gemisinin günlük yaydığı partiküle eşit. Dolayısıyla konuya bu açıdan yaklaştığımızda ciddi anlamda dünyanın geleceği için faydası olabilecek bir düzenleme. Gemiciler ve son tüketiciler için çok ciddi maliyet tarafı da var. “ifadelerini kullandı.

"SCRUBBER KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ VAR"

Serkan Erçin’in ardından kürsüye çıkan KPMG Danışmanlık’ın diğer temsilcisi Gülşah Gülser de gemicilik şirketlerinin kullanacakları teknolojiler ve yakıt seçenekleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Gülser, ilk bakışta düşük sülfürlü yakıtlar ve scrubberların değerlendirildiğinde görece daha düşük fiyatlı ve daha az yatırım gerektirdiğini söyledi. Ancak scrubberların bazı gemilerde kapladıkları yer ve gelecekteki yeni yakıt trendlerine uyma konusunda soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

Vira Haber