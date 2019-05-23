Yedekli Seyir İşlemleri takip uygulaması yürürlükte

‘Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı’ yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Deniz ve İçsular Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yedekleme yapılması esnasında seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü kaza ve kayıpların önlenmesi için alınması gereken tedbirleri ve yapılacak işlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ''Yedekli Seyir İşlemlerinde Takip Edilecek Esaslara İlişkin Uygulama Talimatı'' nın 19.01.2009 tarihi ve 1814 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe girdi” denildi.

Açıklama şöyle devam ediyor: “Bahse konu Uygulama Talimatı kapsamında yürütülen yedekli seyir işlemlerinde , P&I poliçelerinin şartlarının Talimatın Ek-1 (5) inci maddesinde belirtilmekte olduğu, bununla birlikte "gemilerin kurtarılması" na ilişkin teminatın geminin Tekne&Makine sigortası kapsamında olduğu da dikkate alındığında P&I kuruluşlarının bu klozu poliçelerine dahil etmemesi sebebiyle, yedekli seyir işlemlerinde zorunlu olmayan Tekne&Makine sigortasının bir nevi zorunlu hale geldiğinin görüldüğü,

Söz konusu Uygulama Talimatı'ndaki P&I poliçesi kapsamının Tekne&Makine poliçesini kapsayacak şekilde genişletilmesinin sektöre ciddi ek maliyet getireceği ve Tekne&Makine sigortasının zorunlu bir sigorta olmayıp ihtiyari olduğu da göz önünde bulundurularak 17.05.2019 tarih ve 338832 sayılı Makam Olur'una istinaden, yedekli seyir işlemlerinde; Uygulama Talimatı Ek-1 (5) inci maddede belirtilen teminatlardan "gemi kurtarılması" haricinde teminatları içeren P&I poliçcesi aranacağı öğrenilmiştir.

Vira Haber