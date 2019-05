Simsoft Köprüüstü Simülatörüne Türk Loydu Güvencesi

Düzenlenen sertifikanın teslimi için, Türk Loydu merkez ofisinde 20.05.2019 tarihinde bir sertifika teslim töreni düzenlendi. Törene; Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Lütfü Savaşkan, Deniz Sektörü Direktörü Okan Çetin, Yeni İnşa Bölümü Müdürü Emrah Söğütçü ve Sörveyör Yağız Yıldırım’ın yanı sıra Simsoft İstanbul Şube Yöneticisi Gürkan Koldaş katılım gerçekleştirdiler.

Sertifika töreninde konuşma yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu “KUSİM 1.0’ın uluslararası ve Türk Loydu kuralları çerçevesinde tip onay testlerinin yapılması ve sertifikalandırılmasından gurur duymaktayız. Bu süreçte bize yardımcı olan Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’na ve SİMSOFT ekibine çabalarından ötürü teşekkür ederiz” dedi.

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen Simsoft Köprüüstü Simülatörü-KUSİM 1.0, Türkiye’de üretilen en kapsamlı ve gelişmiş gemi simülatör sistemidir. 5 farklı gemi tipi için gerçek verilere göre modellenmiş ve gerçekçi hava durumu ve haritalarla desteklenen ve entegre manevra, navigasyon sistemleri ile bütünüyle bir köprü üstü deneyimi sunmaktadır.Öncelikle Deniz Harp Okulu’nun ülkemize kazandıracağı nice subayların eğitiminde ve ileride ticari gemiler için süvari beyler ve efendi kaptanlar yetiştirmede önemli rol oynayacaktır.

Simsoft İstanbul Şube Yöneticisi Gürkan Koldaş’ın açıklamaları.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda Simsoft tarafından yazılım ve donanımları milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli köprüüstü simülatörü Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu’nda kurulmuştur. Bu simülatör merkezi kapsamında; 23 gemi aynı sanal ortamda eş zamanlı olarak müşterek eğitimler yapabilmektedir. Kurulan simülatör merkezinde;

1 adet 240 derece oval perde ekranlı, projeksiyonlu ve kırlangıçların da modellendiği köprüüstü simülatörü,

3 adet 120-140 derece görüş açılı her biri 3 adet LED ekranlı köprüüstü simülatörü,

2 adet Radar, ECDIS/WECDIS dershanesi kapsamında toplam 19 adet 4 adet LED ekranlı masaüstü köprüüstü simülatörü,

1 adet brifing odası,

1 adet eğitmen odası,

1 adet sunumcu odası,

yer almaktadır.

Köprüüstü tim eğitimleri kapsamında; Radar, Elektronic Chart Display System (ECDIS), harita masası, muhabere konsolu ve seyir için gerekli olan tüm donanımları aynı olan dört farklı simülatör aynı sanal ortamda eş zamanlı kullanılmaktadır. Bu eğitimlerde, köprüüstünde görev alacak personelin gemi-gemi, gemi-sahil, gemi içi haberleşme, dar sularda seyir, yanaşma, demirleme, denizde akaryakıt ikmali, denize adam düştü ve nizam eğitimleri dahil bir çok tim eğitimleri yapılmaktadır. Eğitimler uluslararası standartlar olan International Convention of Training, Certification and Watch Keeping for Seafarers 2010 (STCW 2010), International Convention for Safety of Life at Sea (SOLAS) ve International Maritime Organization (IMO) Model kursları ile uyumlu olarak verilmektedir. Simülatörlerde kırlangıçlarda modellenmiş olup kırlangıçlarda görev alacak personelin yanaşma ve gözcü olarak görevlerini yerine getirirken kullanabildiği kumandalı ekranlar, kerteriz almak için dijital ekranlı hedefeler ve VR destekli dürbün, brifing salonu ve eğitmen odasından kuş bakışı harekat ortamının görsellenmesi vb. bir çok özellik bulunmaktadır.

Simsoft’un 13 yıllık AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilen, ülkemizin denizcilik eğitimlerinde dışa bağımlılığını azaltılmasında ve döviz girdisinin arttırılmasında etkin bir rol alacağını değerlendiğimiz bu çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Simsoft İstanbul hakkında bilgiler

Simsoft; simülasyon sistemleri, askeri yazılımlar ve ciddi oyun uygulamaları ile ilgili Ar-Ge projeleri geliştirmek amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. Simsoft bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda sivil ve askeri kuruluşlar tarafından kullanılan yüzlerce simülatör üretmiş, çeşitli alanlarda geliştirdiği yazılım ürünlerini ise uluslararası alanda tanınmış kuruluşlara teslim etmiştir.

Simsoft, kuruluşundan itibaren sürekli büyüyen bir başarı grafiği izlemiş ve 2011-2014 yılları arasında göstermiş olduğu büyüme sayesinde, Deloitte tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de ilk 50, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise ilk 500 teknoloji şirketinden biri olarak ödüllendirilmiştir. Simsoft, 2017 yılında Deloitte "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi", ASELSAN “Yazılım Tasarım”, Kristal Piksel "En İyi Ciddi Oyun" ve I/ITSEC (Dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim konferansı) "En iyi Mobil Oyun” ödüllerini kazanmıştır. Simsoft, 2018 yılında, Türkiye’nin “İlk 500 Bilişim Şirketi” ve “Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” listesine yeniden girmiş, 2019 yılında ise TOBB ve TEPAV öncülüğünde en hızlı büyüyen şirketlerin belirlendiği “Türkiye 100” yarışması kapsamında ödül alarak yükselen başarı grafiğini sürdürmüştür.

CMMI Seviye 3 sertifikasına sahip olan Simsoft; Simülatörler, Savunma ve Havacılık Sistemleri, Görsel Sistemler, Oyun ve Simülasyon olmak üzere dört ana grupta faaliyet göstermektedir. Her grubun kendi uzmanlık alanlarında ileri teknolojilere dayalı hizmet ve ürünleri bulunmaktadır.

Simsoft'un merkezi Ankara ODTÜ Teknokent'te olup ayrıca Bilkent Cyberpark, Teknopark İstanbul, Amerika Florida ve Türkmenistan Aşkabat’ta ofisleri ve bağlı birimleri bulunmaktadır.

