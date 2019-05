Vento'dan sektörü buluşturan iftar

Kalamış Wyndham Grand Otel'de düzenlenen iftara denizcilik sektöründen çok sayıda davetli katıldı. İftarda bir araya gelen denizcilik sektör paydaşları Ramazan'ın bereketi için aynı sofrayı paylaştı. İftara davetli olarak gelen konuklar Vento Shipping Genel Müdürü Teoman Mustafa Akyol ve Filo Müdürü - Şirket Ortağı Seçkin Yılmaz tarafından kapıda karşılandı.

"Shipping is a living space, refers to the conception of life and culture" sloganıyla Türk denizcilik sektörünün son yıllarda yıldızı parlayan firmalarından olan Vento Shipping, armatörlük hizmetlerinin yanına supply hizmetlerini eklemesiyle gündeme gelmişti. Özellikle deniz taşımacılığında konuşulan markalardan olan Vento Shipping'in önümüzdeki dönemde tedarik sektöründe neler yapacağı merakla bekleniyor.

Vira Haber