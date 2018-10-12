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Yolcu gemisini satın aldı yat olarak kullanıyor

Yolcu gemisini satın aldı yat olarak kullanıyor

1997'de Türkiye tersanelerinde inşa edilen "Dream" isimli motoryata 230 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryata 230 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi.

 Malta bayraklı yat öğlen saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. Ana acenteliğini Sky Marine'nin yaptığı 106 metre uzunluğundaki motoryata 10 tankerle 230 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Yakıt ikmali akşam saatlerinde de devam eden yat, iskeleye yanaştırılmasından 9 saat sonra hareket etti.

Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yatın, 1997'de Türkiye tersanelerinde üretildiği, yolcu gemisi olarak kullanıldığı ve bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirildiği ifade edildi.

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Vira Haber

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