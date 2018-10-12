Safiport Derince 'Ruhsata tabi değiliz'

Aslen T.C.D.D.’nin mülkiyetinde olan Derince Limanı’nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 02.03.2015 tarihinde yap-işlet-devret modeli ile 39 yıllık süre için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yatırım yapılması ve genişletilmesi şartıyla şirketlerine devrolduğu hatırlatılan Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. açıklamasında, “Şirketimiz tarafından yatırım yapılıp limanın genişletilmesinden, sözleşme tarihinden 39 yıl sonra liman Devletimize geri verilecektir. Farklı bir ifade ile şirketimiz bu sürenin sonunda ceketini alıp Limandan çıkacaktır” denildi.

“BELLİ SÜREDE İŞİ BİTİRMELİYİZ”

Limandaki genişletme işlemlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emri ve bilgisi dahilinde yapıldığı dile getirilen Safi Derince açıklamasında, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan sözleşmede de belirtildiği üzere, şirketimize yüklenen yükümlülük limanı genişletmektir. Belli süre zarfında limanın şirketimiz tarafından genişletilmemesi durumunda sözleşme feshedilebilecek ve vermiş olduğumuz teminatlar irat kaydedilebilecektir. Genişletme projesinde genişletme yetkisi tamamen T.C. Devlet Demiryollarındadır.” görüşüne yer verildi.

“ÇALIŞMALAR ENGELLENMEMELİ”

Safi derince yönetiminin konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verildi:“ T.C.D.D.’nin mülkiyetinde bulunan ve yap – işlet – devret modeli ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilen diğer limanlarda da olduğu gibi Derince Limanı da ruhsata tabi değildir. Derince Belediyesi ise tüm bu hukuki ve fiili durumu bilmesine rağmen kendisine pay çıkartmaya çalışmaktadır. Sayın Derince Belediye Başkanımızdan isteğimiz, tamamlandığında yaklaşık 2.500 insan çalışacak olan, ülke ekonomisine ve özellikle de Derince İlçesi ve Kocaeli iline istihdam yaratacak çalışmaların engellenmemesidir. Bu doğrultuda da Derince Limanı’nın Cumhurbaşkanımızın emri doğrultusunda bitirilmesi gerekmektedir. Şirket olarak her şeye rağmen en kısa sürede Derince Limanı’nın kapasitesini arttırıp Ülkemizin hizmetine sunacağımızı, çalışmalarımıza durmaksızın devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak. Özgür Kocaeli

Vira haber