Öztürk: Türkiye bölgesel merkez olacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Lojistik performansımızı artırıp yerli ve milli yükleri en hızlı şekilde ve en az maliyetle denize indirdiğimiz takdirde, Türk sanayicisinin ve ihracatçısının rekabet gücü inanılmaz şekilde artacaktır” dedi.

TÜRKİYE BÖLGESEL MERKEZ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile gelecek üç yılda denizcilik ve lojistik sektöründeki stratejik yatırımlara öncelik verileceğini ifade eden Öztürk, “Genelgeye göre büyük ölçekli ana limanların yapımına birinci derecede öncelik verilecek. Elverişli konumlarda Ro-Ro limanları yatırımlarına önem gösterilecek. Hem özel hem kamu limanlarındaki işlemleri, maliyetleri ve bürokratik süreçleri asgari düzeye indirmeye yönelik yatırımlara ve projelere birinci derecede öncelik sağlanacak. Türkiye’nin lojistikte bölgesel açıdan daha etkin olması yönünde, lojistik maliyetleri ile işlem süre ve süreçleri azaltılacak. Karayolu, demiryolu ve denizyolu gibi ulaştırma türleri bütünleşmiş şekilde işletilecek. Türkiye Lojistik Master planı sonuçları dikkate alınarak lojistik merkezlerin ve üslerin yapımına öncelik sağlanacak” diye konuştu.

Bu yatırımların gerçekleşmesi ile Türk limanlarının aktarma yüklerinde de önemli bir merkez olacağına dikkat çeken Öztürk, şöyle konuştu: “Günümüzde bir malı en az maliyetle ve en kısa sürede uluslararası pazarlara ulaştırmak çok önemli hale geldi. Dünyayla rekabet için, bürokrasiyi azaltıp ticareti kolaylaştırarak ülkemizin lojistik performansını artırmak zorundayız. Ülkemizin tarım ve sanayi ürünlerini karayolu yerine denizyoluna indirdiğimiz takdirde rekabette Türk sanayicisi ve ihracatçısı öne geçer.”

Vira Haber