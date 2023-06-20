Yorglass ve TURMEPA Güçlerini Yeniden Birleştirdi

Sürdürülebilirlik ve temiz çevre hedeflerine odaklanan şirket, geçtiğimiz yıl başlattığı "Cam Gibi Denizler" projesini bu yıl da DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile sürdürmeye devam ediyor. Geçen yıl Marmaris sahillerinde DenizTemiz 4 adlı tekneyle 100 bin litre atık sıvı toplama hedefini başarıyla gerçekleştiren Yorglas, bu yıl Göcek'te TURMEPA 3 adlı tekneyle çalışacak ve 600 bin litre atığın denizlere karışmasını engellemeyi hedefleyecek. Şirketin nihai amacı ise gelecek nesillere temiz denizler bırakmak ve deniz yaşamını korumak.

Yorglass, sürdürülebilirlik ilkesini iş süreçlerinin merkezine yerleştirerek, temiz çevre kapsamında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini etkili bir şekilde hayata geçiriyor. Bu kapsamda cam gibi denizler ve temiz çevre için güç birliğine giden şirket, TURMEPA iş birliğiyle deniz yaşamını koruma ve temiz denizlere ulaşma hedeflerini destekliyor. Geçtiğimiz yıl 120 bin litre atığı toplayarak büyük bir başarı elde eden Yorglass, bu yıl iki kat büyük bir tekneyle hedefini beş kat artırarak 600 bin litre atığı toplamayı amaçlıyor.

TURMEPA ortaklığı ile ikinci kez hayata geçirilen projeden elde edilecek veriler ise Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar ve TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

Temiz çevre misyonuyla geleceğimizin teminatı denizlere sahip çıkacak

TURMEPA ile sürdürülebilir iş birliği kapsamında yeni hedeflere doğru ilerlemenin mutluluğunu ifade eden Yorglass CEO'su Semavi Yorgancılar, "Denizlerimiz ülkemizin en önemli mirasları arasında yer alıyor ve onları korumak geleceğimiz için hayati önem taşıyor. TURMEPA ile gerçekleştirdikleri iş birliğimiz ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Temiz Su ve Sıhhi Koşullar”, “Sudaki Yaşam” ve “Hedefler için Ortaklık” esaslarına dayanıyor. Geçen sene TURMEPA ile harika bir yolcuğa çıkarak 120 bin litre atığın denizlere karışmasını önledik. Üstelik yola çıktığımızda hedefimiz 100 bin litre sıvı atık toplayabilmekti. Bu yıl ise hedefimizi 5 katına çıkararak çok daha büyük bir tekne ile 600 bin litre sıvı atığın toplanması olarak güncelledik. Ülkemizin denizlerini cam gibi yapmak için yola çıktık ve bunu başarana kadar var gücümüzle çalışacağız. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımız kapsamında temiz çevre misyonuyla geleceğimizin teminatı denizlere sahip çıkacağız” dedi.

‘’Yorglass ile iş birliğimizin ikinci yılında Göcek koyları için yola çıkıyoruz’’

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ise Yorglass ile olan iş birliklerinin ikinci yılında Göcek koyları için harekete geçtiklerini açıkladı. Yaptığı açıklamada "TURMEPA olarak, temiz denizlere sahip bir Türkiye'yi gelecek nesillere bırakma hedefiyle 29 yıl önce kurulduk" ifadelerini kullandı. Göcek'in özel çevre koruma bölgesi ilan edilen koylarında yapacakları sıvı atık toplama çalışmasının, deniz ve karadaki yaşam için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kaptanoğlu, Yorglass'a değerli desteği için teşekkür ederek temiz çevre için uzun süreli iş birliklerini dört gözle beklediklerini sözlerine ekledi.

Vira Haber