YTÜ 3. Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sempozyumu yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sempozyumu (INT-NAM 2018), 24-25 Nisan tarihinde gerçekleşti.

Sempozyum; YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Deniz Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

İki gün süren sempozyuma yut içi ve yurt dışındaki üniversitelerden bilim insanları katıldı. Açılışta ayrıca sempozyum sponsorlarına plaket takdim edildi.

3. Uluslararası Gemi İnşaatı ve Denizcilik Sempozyumu, çevre ve denizcilikle ilgili önemli küresel meseleleri görüşmek, endüstri ve akademi arasındaki uluslararası iş birliğini teşvik etmek için gemi ve denizcilik teknolojisine odaklanmayı amaçlıyor.

















































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