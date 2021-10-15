Yunan Koster Armatörleri Derneği'nden KOSDER'e Ziyaret

Ziyarette; HSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vassilios Terzis ile birlikte Christiana Kalimbassieris ve Dilek Güneşer Vagias yer alırken, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik ve Genel Sekreter Begüm Nergiz Birben de hazır bulundu.

HSSA heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Pınar Kalkavan Sesel, heyeti Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Sesel, yapılan ziyaretin önemine değinerek, bölge ülkelerine ve dünya denizciliğine büyük bir katma değer sağlayan koster gemilerini temsil eden iki güzide denizci Sivil Toplum Kuruluşunun; önümüzdeki süreçte iş birliği içerisinde kıymetli projelere ve çalışmalara imza atacağına inandığını dile getirdi.

HSSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vassilios Terzis ise; deniz taşımacılığındaki regülasyonlara ve değişimlere ayak uydurma adına HSSA ve KOSDER olarak birlikte hareket etmenin önemini vurguladı. Başkan Yardımcısı Terzis, diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte dayanışma bilinciyle ortak politikalar yürütmenin; uluslararası platformlarda dünya denizcilerine artı değer katacağını da kaydetti.

Terzis ayrıca gösterdikleri misafirperverlikten dolayı KOSDER yönetimine teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, HSSA ve KOSDER temsilcilerinin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Vira Haber