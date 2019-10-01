Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek

Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor.

Yunanistan’ın Midilli adasındaki Morya göçmen kampında kalan sığınmacıların protesto gösterisinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybetmesi ve tarım ve orman alanlarına zarar verilmesi üzerine hükümet, 2020’nin sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye’ye geri göndermeye karar verdi.

Pazar günü sığınmacılardan bir kadın hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Yangının çıkış nedeni belirlenememiş, ardından polis ile sığınmacılar arasında çatışma meydana gelmişti.

Reuters’in haberine göre sığınmacı kampıyla Morya’nın nüfusu, dört kat artarak 12 bine ulaşmış durumda. Bu durumun kentte şiddet olaylarını artırdığı belirtiliyor.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Lefteris Ekonomou “Gerçek bir ulusal krizle karşı karşıyayız” dedi. Başbakan Kiryakos Miçotakis’in hükümeti, ülkeye gelen sığınmacı sayısını azaltmak için sınırlardaki denetimleri sıkılaştırmayı, ayrıca belgeleri olmayan göçmenler ve sığınma başvuruları reddedilenler için yeni ‘kapalı merkez’ler inşa etme kararı aldı.

Reuters ve DW Türkçe’nin haberlerine göre hükümetin kriz toplantısında, 2020 sonuna kadar 10 bin sığınmacının Türkiye’ye geri gönderilmesi kararı da çıktı.

Kamptaki göçmenlerden bir kısmı, olaylar sonrası başka yerlere nakledildi.

Hükümet açıklamasında, Ege Denizi’nde daha fazla sahil güvenlik devriyesi yapılacağı belirtildi.

Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, “Artık bir mülteci sorunundan çok, bir göçmen sorunuyla karşı karşıyayız” dedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Yunanistan’a gelen bu göçmenlerin çoğu, Afganistan uyruklu.

Sınır Tanımayan Doktorlar Bölge Direktörü Marco Sandrone, Morya’daki kampın kapasitesinin 3 bin kişi olduğunu, ancak burada 13 bin kişinin zor şartlarda yaşamak zorunda kaldığını belirtti.

2016 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan göçmen anlaşmasına göre adalardaki sığınmacıların işlemleri yapılmadan ana karaya geçmesine izin verilmiyor.

Pazar günü çıkan yangın sonrası halihazırda kalabalık olan kampta sığınmacılar ve polis arasında çatışma çıktı ve güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Hükümet adalardaki yoğunluğu azaltmak için bazı sığınmacıları ana karadaki kamplara almaya başladı ve ekim sonuna kadar 3 bin kişinin transfer edileceğini duyurdu.

Başka kamplara geçmeyi kabul etmeyen sığınmacıların koruma istemedikleri kabul edilerek geri dönüş işlemleri yapılmaya başlanacağı açıklandı.

Vira Haber