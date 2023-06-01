Yusuf Öztürk: “Denizcilik Sektörüne Yeni Fuarlar Kazandıracağız”

İMEAK DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Argun Gündüç başkanlığında yapılan Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Öztürk, bu yıl 27-29 Eylül tarihlerinde yapılacak LOGISTECH Fuarı’nın yok sattığını söyledi.

Öztürk, “Biz denizciler olarak birlikteliğimizi gösterip bir şeyi başardık. Lojistik fuarını daha ilk yılında marka haline getirdik. Geçen yıl olmayanlar bu yıl fuarda yer aldı. Geçen sene katılanlar, stantlarını iki üç katına çıkardılar. Uluslararası boyutta katılanlar var. Uluslararası kara nakliyesi yapan ve yurtdışında mukim firmaların fuara katılması söz konusu. Arkas’ın, MSC’nin desteği çok önemliydi. Bir kaldıraç görevi gördüler. Onları gören limanlar da bu yıl fuara katılacaklar. Meclis üyelerimize Fuara destek verdikleri için de teşekkür ediyoruz. Fuarı uluslararası platforma taşımak için Hollanda Rotterdam’da düzenlenen Breakbulk Fuarı’na Şubemizin koordinasyonunda 10 kişi ile katıldık. İZFAŞ yetkilileri de görüşmeler yaptılar. Bu fuarı da LOGISTECH Fuarı ile ilintili hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın üyesi olduğu Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği’nin (MedCruise) 23-26 Mayıs tarihlerinde Yunanistan’da yapılan Genel Kurulu’na katıldıklarını belirten Öztürk, toplantıda Çeşme Ulusoy Limanı’nın MedCruise üyesi olduğunu açıkladı. Öztürk, şöyle konuştu: “Çeşme’nin üyeliği çok önemli. Çeşme’ye bu yıl 66 gemi rezervasyon yaptırdı. Ülkemizden daha çok kruvaziyer terminalinin MedCruise üyesi olmasını sağlamalıyız. Özellikle kruvaziyer sektörünün buluştuğu Seatrade Cruise Med Fuarı’nın İzmir’de yapılmasını arzu ediyoruz. Lojistik fuarında olduğu gibi biz denizcilerin kruvaziyer sektöründeki fuarlara destek olması lazım. Özellikle Çeşme Limanı’nın üyeliği bizi motive etti. Neden İzmir’de ikinci bir denizcilik fuarı olmasın diye düşünüyoruz”.

LOJİSTİKTE DÜNYA LİGİNE ÇIKMALIYIZ

Dünya Bankası Lojistik Performans Endeksi’nde 2023 yılında Türkiye’nin 38. Sıraya yükselme başarısı gösterdiğini vurgulayan Öztürk, “Lojistik performansımızı ne kadar çok üst seviyede tutarsak dış yatırımı da o kadar çok alırız. Hizmet sektöründe çalışan arkadaşlarımızın yurtdışı yatırımları ile daha da iyi noktalara geldiğini görüyoruz. Satın almalar, evlenmeler haberlerini aldıkça çok seviniyoruz. Bir gerçek var ki lojistikte dünya ligine çıkmak zorundayız” dedi.

Meclis Toplantısında Arkas Holding Risk ve Hasar Yönetimi Direktörü Avukat Vural Ocalı, Türk Uluslararası Gemi Sicili konulu sunum yaptı.

Vira Haber