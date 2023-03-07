Yusuf Öztürk'ün Acı Günü
İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün muhterem babası Zabit Öztürk, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
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İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk'ün muhterem babası Zabit Öztürk, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhum Zabit Öztürk'ün cenazesi, bugün Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Abdilli Köyü'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecektir. Merhum Zabit'e Öztürk Allah'tan rahmet, Yusuf Öztürk ve sevenlerine, sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
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Etiketler : yusuf öztürk, zabit öztürk, vefat
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