Yüzde 12’lik Artış Yaşandı, Kruvaziyerde Rekorların Kırılacağı Bir Yıl Olacak

“Ülkemize 2024’ün ilk 2 ayında 23 kruvaziyer gemisi geldi. Bu, aynı zamanda bir rekor. Çünkü en son 2015’te 22 gemi gelmişti. Yolcu sayısına baktığımızda 24 bin 881 kişinin geldiğini görüyoruz. En son 2011’de bu alanda gemiyle 28 bin yolcu gelmişti. Yani bu da bir rekor…” diyen Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, yatırımlarla dünyanın ilk 3 kruvaziyer ülkesinden biri olmamız gerektiğini söyledi.

Akdeniz Çanağı’nın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Türkiye, 2024’ün ilk 2 ayında 4,3 milyon turist ağırladı. Türkiye’yi ziyaret eden ilk 3 ülkeyi; İran, Rusya ve Bulgaristan oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye 2023'te gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 56 milyon 693 bin 837 oldu. Bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i gurbetçilerden oluştu.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE %12’LİK ARTIŞ YAŞANDI, HEDEF 100 MİLYON TURİST

Kruvaziyer turizminde 2024 yılı açısından ilk aylar olmasına rağmen işlerin iyi gittiğine işaret eden Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime’ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Yılın ilk 2 ayının verilerine baktığımızda ülkemize 4,3 milyon turist geldiğini görüyoruz. Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye, ocak ayında 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye girdi” dedi. Turist sayısında artış olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 olduğunu söyledi. 2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildiğini belirten Camelot Maritime’ın Başkanı Çavuşoğlu, Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkenin, 437 bin 905 kişi ile İran olduğunu, İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, üçüncü sırada ise 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan olduğunu belirtti. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

TURİZM GELİRİNDE ARTIŞ YAŞANDI, İSTANBUL İLK SIRADA

Ülkemize gelen ziyaretçilerde İstanbul’un ilk sırada yer aldığını kaydeden Çavuşoğlu, İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı’nın takip ettiğini belirtti. Turizm gelirlerinde artış yaşanmasının sektör için moral kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, pandemi nedeniyle Türkiye'de turizm gelirinde düşüş yaşandığını, 2021’den sonra turizm sektörünün toparlanmaya başladığını söyledi. 2022'deki turizm gelirinin 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olduğunu, geçen yıl bu rakamın 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştığını hatırlatan Çavuşoğlu, turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.

KRUVAZİYER TURİZMİNİN REKOR YILI OLACAK

Kruvaziyer turizmi açısından 2024 yılının rekorlarla anılan bir yıl olacağını aktaran Çavuşoğlu son olarak şu bilgileri verdi: “Ülkemize 2024’ün ilk 2 ayında 23 kruvaziyer gemisi geldi. Bu, aynı zamanda bir rekor. Çünkü en son 2015’te 22 gemi gelmişti. Yolcu sayısına baktığımızda 24 bin 881 kişinin geldiğini görüyoruz. En son 2011’de bu alanda gemiyle 28 bin yolcu gelmişti. Yani bu da bir rekor. Bu yıl, hem turizmde hem de kruvaziyer turizminde rekorların kırılacağı bir yıl olacak. Kruvaziyerde çok önemli avantajlara sahibiz. Sahip olduğumuz avantajlarımızı ön plana çıkarmalı ve dünya kruvaziyer sektöründe ilk 3 arasında yer almalıyız. Camelot Maritime olarak bu alanda yatırımlarımızla üzerimize düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.”