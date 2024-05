Denizcilik Sektörünü 23. Ulusal Denizkızı Kongre’si Bir Araya Getirdi

2 Mayıs Perşembe günü Antalya / Kemer Swandor Resort Otel’de gerçekleşen 23. Ulusal Deniz Kızı Kongresi, 25. Dönem Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Açelya Kara’nın ‘’15 yıl aradan sonra ikinci kadın başkan olmanın haklı gururunun yaşıyorum.’’ sözlerini belirterek başladığı ve bu kongreden her bir denizci öğrencinin en yüksek verimi alması temenni edişiyle sözlerini noktaladı.

23. Ulusal Denizkızı Kongresi, İstanbul Teknik Üniversitesi DEFAV Yönetim Üyesi Sayın Nuri Mert Can’ın açılış konuşmalarıyla devam ederken; firmasının yüzde 65’inin kadın çalışanlardan oluştuğunu belirten Nuri Mert Can, denizcilikteki kadın istihdamına dikkat çekti ve Türkiye’de kadınların göstermiş olduğu mücadele karşısında aklına Napolyon’un “Bir değişimin önünde gidenler lider olur. Ortasında bulunanlar değişenler sonra gelenler sürüklenenler olur. Ancak karşısında olanlar mahvolur.” sözlerinin geldiğini belirterek sahneden ayrıldı.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atılay Özay ise açılış konuşmalarında, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası olarak kongreye verdikleri önemden bahseden Özay, 20 yıl önce bu kongreyi gerçekleştiren kişilerin burada kazanmış oldukları sosyal yetenekler sayesinde şu an birçok oda ve kurumlarda genel müdür, patron, yönetici gibi konumlarda olduklarını söyledi.

25 yılı aşmış bu dernekte bulunan ve kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Hüseyinoğlu gerçekleştirdiği açılış konuşmasında böylesine bir topluluk karşında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirtti. Sayın Hüseyinoğlu, 1999 yılından bu yana derneğin gelmiş olduğu yeri kutladı ve denizcilikte örgütlenmenin öneminden bahsederek bu örgütlenmeyi sağlayan DÖDER’e teşekkürlerini sundu.

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oral Erdoğan, daha önceki yıllarda katılmış olduğu kongreler sebebiyle bu kongrenin öneminin farkında olduğunu vurguladı. Türk Loydu olarak IACS’ın 12. temsilcisi olduğunu belirtirken, vakıf olarak her yıl burs vermeye devam ettiklerini ve bu yıl burs oranlarını arttırmayı hedeflediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kpt. Dilruba Söylemez ise örgütlenmenin önemini vurgulayan Söylemez, katıldığı kongreler ve konferanslar arasında örgütlenmenin en güçlü olduğu kongrenin Ulusal Denizkızı Kongresi olduğunu belirtti.

Federasyon olarak önceliklerinin yıpranma payı olduğunu söyleyerek bu konunun bürokrasi nezdinde çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek sahneye veda etti.

KKTC Türk Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Sayın Cemalettin Şevli’nin konuşmalarıyla devam eden açılış konuşmalarında Şevli, 2010 yılında katılmış olduğu Denizkızı Kongresi’nden bugüne dek gösterilen gelişmeyi tebrik ederek sözlerine başladı. DÖDER’in yalnızca denizcilik alanında değil, Türkiye’nin en büyük öğrenci sivil toplum kuruluşu olduğunu vurguladı. Güçlü bir eğitim ile denizcilerin dünyanın her yerinde ve her alanında iş bulabileceğini ve her işin altından kalkabileceğini belirten Sayın Şevli, denizcilerin bu ülkede başbakan bile olabildiğini örnekleyerek sözlerini noktaladı.

23. Ulusal Denizkızı Kongresi Türkiye Cumhuriyeti Eski Müsteşarı ve Büyükelçi Sayın Kpt. Suat Hayri Aka’nın açılış konuşmalarıyla devam etti. Otomasyon gemilerin hukuksal boşluğundan dem vuran Sayın Aka, bu boşluğun bir an önce düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin zararlarından bahsederek, yeni açılan kutu rotalarının şu an kullanılan rotaları kısaltacağını ve bu rota üzerindeki ülkelere değer kaybettireceğini vurguladı.

Denizlerdeki bir diğer sorun olan korsan faaliyetleri üzerine yakınarak, denizcilerin sorunlarının bürokrasi ile çözülebileceğini söyleyerek her denizcinin doğuştan birer diplomat olduğunu söyledi.

Erkek egemen sektörde kadın sayısının her gün daha da arttığını ve bu durumdan oldukça mutlu olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.

23. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ, İLK GÜNÜNDE SES GEİRMEYE DEVAM EDİYOR!

‘’Denizcilik Sektöründe Eğitim ve İstihdam’’ konulu panelde İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim ve İstihdam Komitesi Başkan Yardımcısı Liva Marine Genel Müdürü Phoneix Register of Shipping Türkiye Ofisi Müdürü Sayın Kpt. Cihat Yavuz Güler, İMEAK Deniz Ticaret Odası Eğitim Müdürü Kpt. Bahadır Küçük ve Bulktech Ship Management Kurucusu İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis ve Eğitim Komisyonu Üyesi Sayın Burak Atasoy denizci öğrenciler ile buluştu.

Bahadır Küçük’ün sözleri ile başlayan panelde, Gemi Acenteliği Belgesi’ni, denizcilik eğitimi veren okulların eğitim ve sınavdan muaf olarak alabildiklerinden bahsederek başladı. DTO olarak öğrencilerin staj dönemleri ve istihdamlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek DTO mail adresine gelen istek ve ihtiyaçlar özelinde eğitimler verdiklerini söyledi.

Cihat Yavuz Güler ise, DTO’nun denizci öğrenciler var olduğu sürece var olacağını vurgulayarak söze başlarken, başkan yardımcılığını yürüttüğü komisyona kurulum aşamasında gönüllü olarak katıldığını ve hedeflerinin denizci öğrencileri bir araya getirerek denizcilik eğitimini daha üst bir seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Burak Atasoy’un konuşmalarıyla devam eden panel, öğrencilerle soru cevap yaparak staj bulma konusunda yaşanılan problemlerden, bu problemlerin çözümlerinden bahsedip denizci öğrencilerin merak ettikleri soruları cevaplandırarak paneli noktaladı.

23. ULUSAL DENİZKIZI KONGRESİ’NİN İLK GÜNÜNDE, ‘’ROTAMIZ İŞLETME’’…

23. Ulusal Denizkızı Kongresi’nin ‘’Rotamız İşletme’’ adlı panelinde, Vela Gemi Acenteliği Kurucusu Atılay Özay, CTF Global Forwarding Pazarlama Müdürü Gediz Tolgay Kuru ve Yılport Holding Global Direktörü Serhan Çilengir denizci öğrencilerle beraberdi!

Panel, Gediz Tolgay Kuru’nun tamamı öğrencilerden oluşan bir derneğin böyle büyük ve profesyonel bir kongre düzenlemesinden gurur duyduğunu belirterek söylemesi ile başladı. Lojistik işlemlerinin nasıl süreçlerle ilerlediğini anlatan Kuru, denizci öğrencilere farklı bir perspektiften sektörü tanıttı.

Atılay Özay ise lojistik, acentecilik ve liman işlemleri arasındaki döngüyü anlatarak söze başladı. Gemi limana yanaştığı andan itibaren yapılan işlemler hakkında bilgi vererek denizci öğrencilerin sorularını cevapladı.

Serhan Çilengir’in “Diğer mesleklerle denizciler arasındaki fark; diğerleri meslek seçer ama denizciler hayat seçer.” sözleriyle devam eden panel, Çilengir’in kariyerinden örnekler vererek iş hayatı hakkında tavsiyelerde bulunmasıyla sürdürüldü. Denizcilik sektörünü bayrak yarışı olarak gören Çilengir, bu salonda oturan sizler günü gelince bizleri koltuklarımızdan kovup yerimize geçecek ve sektörü daha da ileriye taşıyacaksınız diyerek sözlerini noktaladı.

