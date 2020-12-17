Zonguldak Vekilleri Alemdar Gemisi İçin Birleşti

Kdz. Ereğli açıklarında meydana gelen, Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve tek deniz savaşının kazanılmasını sağlayan “Alemdar Gemisi’ne İstiklal Madalyası verilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri birlikte imzaladıkları kanun teklifini verdiler.

TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifi ile ilgili olarak, Zonguldak Milletvekilleri; Polat Türkmen, Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Zonguldak Milletvekilleri, Alemdar’ın, Kurtuluş Savaşı’ndaki ilk ve tek deniz savaşının kazanılmasını sağlayan gemi olduğunu vurguladılar ve “Bir İstiklal Madalyası ile onurlandırılmalıdır” dediler.

“ALEMDAR”, MİLLİ BİR MESELEDİR!

Alemdar Gemisi, milli mücadele döneminde ilk ve tek deniz savaşının kazanılmasını sağlamıştır. Kazanılan bu zafer sonrasında, Türkiye, Kurtuluş Savaşı’nın ilk uluslararası anlaşmasını imzalamıştır. Alemdar Gemisi ortak geçmişimizin simgesi, gururla hatırladığımız zaferin en önemli unsurudur. Bu yönüyle de Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi, siyaset dışı, milli bir meseledir.

TARİHİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN BİR MÜCADELE

Kurtuluş Savaşı’nda Rusya ile yapılan anlaşmalar sonucu elde edilen silah ve malzemenin taşınması için Alemdar Gemisi’nin İstanbul’dan Kdz. Ereğli’ye kaçırılmasına karar verilmiştir. İstanbul’dan bağımsızlık için yola çıkan Alemdar Gemisi’nin karşısına yolda Fransız C-27 hücumbotu çıkar. Teknik donanım ve hız açısından çok daha zayıf durumda olan Alemdar Gemisi ile onu kahraman mürettebatı tarihin seyrini değiştirecek şekilde Fransız hücumbotu C-27’ye karşı çetin bir mücadele verir. Milli mücadeleye olan sonsuz inanç ve mücadele ruhu ile denizde başlayan çatışmaya, Kdz. Ereğli halkının karadan verdiği destek ile Fransız hücumbotu başarıyla püskürtülür. Kurtuluş Savaşı‘nın ilk ve tek deniz zaferi bu şekilde kazanılmış olmuştur. Alemdar Gemisi’nin kazandığı bu zafer hem İstanbul ‘da hem Ankara’da hem de Anadolu’da çok büyük yankı uyandırır. 5 esir askerin bırakılması karşılığında Fransızlardan Karadeniz’de dolaşan Türk Bayraklı gemilere dokunulmaması garantisi alınır. Fransızlarla 2 Şubat 1921 ‘de yapılan bu anlaşma, aynı zamanda Türkiye‘nin Kurtuluş Savaşı’ndaki ilk uluslararası anlaşmasıdır. Zor koşullarda kazanılan bu zafer tarihin seyrini değiştirmiştir.

ALEMDAR GEMİSİ ’NE HAK ETTİĞİ ÖNEM VE DEĞER VERİLMELİDİR

Tarihin seyrini değiştiren bu büyük ve önemli mücadele, uluslararası alandaki ilk başarının temelini atması açısından da tarihsel bir değere sahiptir. Alemdar Gemisi mürettebatı ve Kdz. Ereğli halkı Kurtuluş Savaşı’nın unutulmayacak olan destanlarından birini yazmıştır. Söz konusu Kanun teklifi ile kurtuluş Savaşı’nda büyük kahramanlıklar göstererek bir destan yazan Alemdar Gemisi’ne de İstiklal Madalyası verilmesi ile Alemdar Gemisi’ne hak ettiği önem ve değer verilmiş olacaktır.

Vira Haber