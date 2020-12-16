Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay'ın hazırladığı Ayşe Olcay İle Canlı Yayın Sohbetleri programının bu haftaki konuğu İMEAK DTO Meclis Üyesi, 13 No'lu Gemi Akaryakıt İkmal ve Sağlama Faaliyetleri Komitesi Başkanı ve IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Muhtaroğlu.

19 Aralık Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak ve Vira Haber Instagram hesabından canlı olarak yayımlanacak programda denizcilik sektörünün 2020 yılı değerlendirmesinin yanı sıra yakıt konusunda en çok merak edilen sorulara cevaplar aranacak.

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