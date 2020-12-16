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Ayşe Olcay İle Canlı Yayın Sohbetleri'nin Konuğu Mustafa Muhtaroğlu

Ayşe Olcay İle Canlı Yayın Sohbetleri'nin Konuğu Mustafa Muhtaroğlu

Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay, 19 Aralık cumartesi günü İMEAK DTO Meclis Üyesi Mustafa Muhtaroğlu'nu canlı yayında ağırlayacak.

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Vira Haber Genel Koordinatörü Ayşe Olcay'ın hazırladığı Ayşe Olcay İle Canlı Yayın Sohbetleri programının bu haftaki konuğu İMEAK DTO Meclis Üyesi, 13 No'lu Gemi Akaryakıt İkmal ve Sağlama Faaliyetleri Komitesi Başkanı ve IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Muhtaroğlu. 

19 Aralık Cumartesi günü saat 15:00'te başlayacak ve Vira Haber Instagram hesabından canlı olarak yayımlanacak programda denizcilik sektörünün 2020 yılı değerlendirmesinin yanı sıra yakıt konusunda en çok merak edilen sorulara cevaplar aranacak. 

Vira Haberin Instagram hesabına şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.instagram.com/virahabercom

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Vira Haber

 

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