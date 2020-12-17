Sanmar, Seaspan Siparişlerinden İlkini Teslim Etti

Kanada’nın Vancouver limanında römorkör hizmeti veren Seaspan Marine, römorkör inşasında bir dünya markası olan Sanmar’dan 2 adet römorkör satın aldı. Römorkörlerden ilki Vancouver Limanı’na teslim edilirken ikinci römorkörün 2021 yılının ikinci çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Sanmar’ın Bogaçay VII olarak bilinen ve Sanmar filosunda hizmet veren 2015 yapımı römorkörü Seaspan Raptor adıyla Seaspan Marine filosuna katıldı. 55 günlük bir yolculukla Vancouver Limanı’na ulaşan römorkör zorlu kış koşullarında 12,500 deniz mili yolculuk yaptı.

Robert Alan Ltd. tasarımı olan römorkör, Ramparts 2400SX’in başarılı bir örneği. 24,4 metre tam boy, 11,25 metrelik kalıplanmış kirişe sahip olan römorkör 78 tonluk baba çekişi ve 13,5 knot seyir hızı sunuyor. Seaspan Raptor ve 2021 yılında teslim edilecek olan kız kardeşi yangınla mücadele konusunda da Seaspan Marine filosunda önemli görevler üstlenebilecek donanıma sahip.

Ayrıca bu römorkörler Seaspan Marine filosunda görev yapacak ilk Sanmar römorkörleri değil. Seaspan Marine filosunda Sanmar tarafından inşa edilen ve 2010-2012 yılları arasında teslim edilen terminal sınıfı 4 römorkör bulunuyor. Bu römorkörler Seaspan Raven, Eagle, Osprey ve Kestrel adıyla Seaspan Marine filosunda 10 yıla yakındır hizmet veriyor.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, teslimata dair yaptığı değerlendirmede zorlu kış koşullarında ve Covid-19 pandemisinin getirdiği ek gerekliliklere rağmen başarılı bir teslimat gerçekleştirmekten memnun olduklarını dile getirdi. Seaspan ve Sanmar’ın uzun yıllardır partner olduklarının altın çizen Gürün, ‘’ Seaspan, 10 yıldır Sanmar römorkörlerini işleten uzun vadeli ortağımız. Bu son siparişleri, ürünlerimizden ve hizmetlerimizden duydukları memnuniyetin bir göstergesidir. Teslim ettiğimi Seaspan Rapor ve önümüzdeki yıl teslim edilecek olan kız kardeşi son teknolojiyle donatılan Boğaçay sınıfı römorkörlerimizdir. Güçlü, verimli, güvenli ve modern römorkörler ürün yelpazemi devamlı olarak geliştirdiğimizi gösteriyor. En son teknoloji ve tasarımlara yaptığımız yatırımların römorkörlerimizin performansını üst seviyelere çıkarıyor. Bu anlayışla inşa edilen römorkörlerimizden Seaspan’ın da memnun kalacağından eminiz’’ dedi.

Vira Haber