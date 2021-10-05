1 Ekim Yaşlılar günü Yalova'da kutlandı
1 Ekim yaşlılar günü Yalova'da da kutlandı. Yalova Liman Başkanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü birlikte düzenledikleri etkinlikte 200'ü aşkın Yalovalı yaşlılarımıza tekne turu düzenledi.
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1 Ekim yaşlılar günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Huzur Evindeki büyüklerimiz, Gazilerimiz ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki engelli gençlerimize Yalova Liman Başkanlığı katkılarıyla tekne turu düzenledi.
Tekneyi Yalova Protokolü Uğurladı
Yalova Valisi Muammer EROL, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, Ak Parti İl Başkanı Muğlim BAĞATAR tekne önünde düzenlenen programa katıldılar. Büyüklerimizi tek tek gezip çiçek takdim ettiler. Akabinde günün anlam ve önemine binaen boğaz turu yapacak olan tekneyi iskeleden uğurladılar.
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Etiketler : yalova, yalova liman başkanlığı
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