1 Ekim Yaşlılar günü Yalova'da kutlandı

1 Ekim yaşlılar günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Huzur Evindeki büyüklerimiz, Gazilerimiz ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki engelli gençlerimize Yalova Liman Başkanlığı katkılarıyla tekne turu düzenledi.

Tekneyi Yalova Protokolü Uğurladı

Yalova Valisi Muammer EROL, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, Ak Parti İl Başkanı Muğlim BAĞATAR tekne önünde düzenlenen programa katıldılar. Büyüklerimizi tek tek gezip çiçek takdim ettiler. Akabinde günün anlam ve önemine binaen boğaz turu yapacak olan tekneyi iskeleden uğurladılar.