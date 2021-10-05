Piri Reis Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı açılış töreni yapıldı

Piri Reis Üniversitesi'nde yapılan törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış dersini Dr. Tolunay Karyaarası verdi.

Konuşmasına, “Üniversitemizin 2021-2022 akademik yılına başlarken, öncelikle yeni eğitim döneminin Piri Reis Üniversitesi ailesi için sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” sözleriyle başlayan Tamer Kıran şöyle devam etti: “Dünyamız görülmemiş bir salgınla karşı karşıya kaldı, son iki yıldır hiç alışık olmadığımız bir dönemden geçtik, geçmeye de devam ediyoruz. Malum, pandemi süresince daha fazla yüz yüze birlikte olmayı arzu etsek de maalesef olamadık.

Bu süreçte eğitim kurumlarının, en başta da üniversitelerin neler yaptığına baktığımız zaman Piri Reis Üniversitesi’nin eğitim öğretimi kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürdüğünü görüyoruz. Üniversitemiz güçlü teknolojik altyapısı sayesinde pandemi döneminde uzaktan eğitim sistemine çok hızlı bir şekilde uyum sağladı ve eğitimi kesintisiz sürdürmeyi başardı. Bu zorlu süreçten başarıyla çıkan üniversite yönetimimizi, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ve teşekkür ediyorum.”

Denizcilik sektörünün küresel trendlerden, teknoloji, malzeme ve yakıtlardaki gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Kıran, “Artık sektörümüzde bir yandan akıllı gemi, otonom kontrol teknolojileri, gelişmiş robotik uygulama çalışmaları hızla ilerlerken, diğer yandan Dünya denizcilik filolarının karbon ayak izini azaltmak için düşük karbonlu yakıtlarla çalışan motorlara, daha verimli pervane tasarımlarına sahip yeni tip gemi çalışmaları sürmektedir” dedi.

Piri Reis Üniversitesi’nin teknolojiyi yakından takip ettiğini ve kendisini teknolojik gelişmelere başarıyla adapte ettiğini vurgulayan Kıran, “Bu yolculuğa çıktığımız ilk günden beri en kaliteli eğitimi sağlayarak, sizleri en iyi şekilde yetiştirme gayreti içinde olduk. Piri Reis Üniversitesi’nden aldığınız eğitimin size çok sağlam temel verdiğine ve sizlerin bu temeller üzerinde yükseleceğinize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Güz döneminde uygulamalı eğitimlerin yüz yüze, teorik eğitimlerin ise karma şekilde devam edeceğini hatırlatan Kıran, öğrencilerin maske ve mesafe kurallarına uymaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere saygın tıp kurumları, aşı olanların hastalığa yakalansa bile hayatlarını kaybetmeden kurtulduklarını her fırsatta açıklıyorlar. Dolayısıyla bugünlerde yapmamız gereken, kendimizi koruyup, aşımızı yaptırarak hastalığın yayılımını azaltmak ve direncini kırmak olmalıdır. Üniversitemiz Rektörlüğünce 2021-2022 akademik yılında pandemiye ilişkin uygulanacak kurallar hakkında gerekli duyurular yapıldı. Her ne kadar aşılanmanın ve düzenli testlerin, Covid bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığı bilinse de maske ve mesafe kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak isterim.”

Tamer Kıran konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Verimli, kapsamlı ve yüksek nitelikli bir eğitimin, güvenli ve sağlıklı kampüs ortamında gerçekleşebileceğinin bilinciyle, sağlık kurallarına eksiksiz bir şekilde uymanın önemini bir kez daha vurgulayarak konuşmamı tamamlarken, sizlere, öğretim üyelerimize ve idari çalışanlarımıza sağlık ve başarı dolu bir akademik yıl diliyorum.”

Vira Haber