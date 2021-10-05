Zihni Memişoğlu, tekrar TURSSA’nın başkanı oldu

Gemi tedarikçilerini tek bir çatı altında toplamak için 2003 yılında kurulan TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği) 7. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleşti. Aynı zamanda ISSA’ya (International Shipsuppliers & Services Association) üye olan TURSSA’nın önceki başkanı Yorgo Saris, bir teşekkür konuşması yaparak görevi Zihni Memişoğlu’na devretti.

TURRSA üyelerinin ve yönetim kurulunda oluşan toplantıda sektörün güncel sorunları ve mali durumu masaya yatırıldı. 7. Olağan Kurulu Divanı’na İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit başkanlık etti.

Derneğin kurucu başkanı olan Zihni Memişoğlu, 8 yılın ardından başkanlık görevini tekrar devralmış oldu.

“Organize olmanın önemini ve gücünü derneğimiz kurulduktan sonra hep beraber deneyimledik” diyen Memişoğlu, “Biz hem rekabet edip hem aynı masanın etrafında oturmasını bilen bir aileyiz. Bunun kıymetini bilmeliyiz” dedi.

Zihni Memişoğlu, derneğin kurulduğu günden bugüne sektör hakkında yayınlanan genelgeleri bir hatırlatarak bu genelgelerin sektörün devlet nezdinde kurumsallaşması açısından tarihi önemde olduğunu belirtti.

Olağan Genel Kurul, derneğin önümüzdeki döneme dair strateji planlarının ve gemi tedarik sektörü firmalarının standartize edilmesine dair fikirlerin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Vira Haber