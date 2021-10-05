Tamer Kıran’dan Ekol Denizcilik Eğitim Merkezi’ne Ziyaret

Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek, Öğretim Görevlileri ve öğrencilerin Başkan Tamer Kıran ile beraberindekileri karşılamasının ardından Fahrettin Küçükşahin Konferans Salonu’nda tören düzenlendi.

Yoğun tempo içinde Ekol’de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkanı Kıran, yeniden yapılanan Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu’nun denizcilik eğitimi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Türkiye’de denizcilik eğitiminin önemli bir konu olduğunu belirten Kıran, “Hızlı değişen kurallar, akabinde belli bir süre içinde oturan bir düzen, lisans düzeyi, ön lisans düzeyi, içinde bulunduğumuz okul, kurs ve denizcilik meslek liseleri olarak dört düzeyde eğitim yapılıyor. Bu açıdan baktığımızda hem Oda olarak hem de bu işin sektörün içinden gelen insanları olarak son derece önemsiyoruz. Buradan mezun olan arkadaşlarımızı denizde, tersanelerimizde istihdam eden bizleriz. O açıdan buralardan iyi eğitim almaları ve öğrenmiş olarak hayata başlamaları son derece önemli” dedi.

Denizcilik eğitimi veren öğretmenlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kıran, “Onları iyi yetiştirmek, iyi öğretmek anlamında elinizden geleni yapmanızı arzu ediyoruz. Vahit Bey de elindeki imkanları sonuna kadar sizin için açarak, eğitimin kalitesinin yükselmesi için elinden geleni yapacaktır” diye konuştu.

Başkan Kıran’dan Aşı Çağrısı

Konuşmasını yüz yüze başlayan eğitimin aksamaması için aşının önemine değinerek sonlandıran Kıran şöyle konuştu: “Lütfen aşınızı olun ve etrafınızdakilere olması konusunda tavsiyelerde bulunun. Bilime karşı gelmeni bir mantığı yok. Komplo teorisi özellikle sosyal medyada bol bol üretilir. Oralara kulak asmadan aşı konusunda gereken önemi gösterin. Bugün burada her gün 30 bine yakın pozitif vakanın olduğu bir ortamda bu toplantıyı yapabiliyorsak bunun tek sağlayıcısı aşıdır. Onun için aşı olmadıysanız kararınızı gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum.”

Konuşmaların ardından Ekol Denizcilik Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek tarafından Tamer Kıran’a hediye takdim edildi.

Vira Haber