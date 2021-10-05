Merhum Rıdvan Kartal Unutulmadı
Piri Reis Üniversitesi konferans salonuna 4 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen törenle "Rıdvan Kartal Konferans Salonu" ismi verildi.
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Piri Reis Üniversitesi'nde yapılan anma etkinliğine Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Tuzla Kaymakamı Tuzla Kaymakamı Ali Akça, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Öğretim Görevlileri, öğrenciler ve Merhum Rıdvan Kartal'ın ailesi katıldı.
Anma töreninde Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Halim Mete ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti eski başkanı Metin Kalkavan konuşma gerçekleştirdi.
Yapılan konuşmaların ardından konferans salonuna isim verilme törenine geçildi.
Vira Haber
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Etiketler : Rıdvan Kartal, Piri Reis Üniversitesi
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