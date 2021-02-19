10 Bin Tonluk Yüzer Havuz TSK’nın Hizmetinde

Yüzer Havuz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile diğer yetkililerin katıldığı İzmir Tersanesi Komutanlığındaki törenle hizmete girdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende havuz hakkında İzmir Tersanesi Komutanı tarafından bilgi verildi.

'ORDUMUZU YERLİ VE MİLLİ SİLAH SİSTEMLERİYLE BULUŞTURMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında yerli ve milli savunma sanayiinin öneminin daha da ortaya çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini, Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne hâline geldiğini ifade eden Bakan Akar, “Fedakar ve kahraman ordumuzu yüksek teknoloji ürünü yerli ve milli silah sistemleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gayretlerimizin meyvelerini de toplamaya başladık” diye konuştu.

'TÜRK YAPIMI SİLAHLARIN ETKİNLİĞİ, YAKIN ZAMANDA AZERBAYCAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜR'

Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan piyade tüfeğinin dahi yurt dışından tedarik edildiğini hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Artık milli piyade tüfeklerimizi, kendi savaş gemilerimizi, fırkateynlerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı, fırtına obüslerimizi, ÇNRA’larımızı, ATAK helikopterlerimizi, akıllı hassas mühimmatımızı tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz.

Bugün Silahlı Kuvvelerimiz yerli ve milli imkânlarla üretilen harp silah, araç, gereç ve mühimmatı etkin bir şekilde kullanarak sahada büyük başarılar elde etmiştir ve etmektedir.

Türk yapımı silah sistemlerinin etkinliği, yakın zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını işgalden kurtarma mücadelesinde de en açık şekilde görülmüştür.”

KAMU ÖZEL SEKTÖR İŞ BİRLİĞİNİN GÜZEL VE BAŞARILI BİR ÖRNEĞİ

Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzun hizmete girmesiyle gemi inşa alanındaki çalışmaların ve kapasitenin bir adım daha ileriye taşındığını vurgulayan Bakan Akar, yüzer havuzun önemli katkılarda bulunacağına yönelik inancını dile getirdi.

Bakan Akar, “Hizmete giren yüzer havuz; kamu, özel sektör iş birliğinin güzel ve başarılı bir örneğidir” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Akar, Havuz Hizmete Giriş Belgesi’ni Havuz Komutanı Deniz Yarbay Özgür İkiz’e verdi. Yarbay İkiz’in belgeyi ant içerek teslim almasının ardından Bakan Akar ve Komutanlar beraberindekilerle kurdeleyi keserek havuzu hizmete açtı.

YARI FİYAT YARI ZAMAN

Törenin ardından Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi havuzu gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Beklenen maliyetin neredeyse yarı fiyatına ve belirlenen sürenin yarısında hizmete alınan yüzer havuz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının önümüzdeki dönemde envantere alacağı platformlara da hizmet verebilecek.

10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuz 175,60 metre uzunluğunda ve 35,54 metre iç genişliğinde. 1 saat içinde dalabilen veya kaldırabilen havuzda 2 adet elektro hidrolik tip seyyar hareket edebilen vinç bulunuyor.

Vira Haber