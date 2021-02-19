Türkiye’den Elektrikli Gemi Atağı

Türkiye 2022'de banttan inecek seri üretim ilk yerli elektrikli otomobillerin heyecanını yaşarken, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliklerinin etkilerini düşürecek önemli bir proje de denizlerde hayata geçiriliyor. Dünyanın sayılı gemi üreticileri arasında yer alan Türkiye, yeni nesil gemilerin yapımı için de tersanelerini dönüştürmeye başladı.

ÖNCÜ ÜLKE OLDU

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda son yıllarda uluslararası toplumda yükselen bir hassasiyet oluşurken, Türkiye bu alanda yaptığı çalışmalarla öncü ülke konumuna yükseldi.

Ulaşım araçlarında fosil yakıt yerine alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda genel bir eğilim ortaya çıkarken, bunun denizlerde de sağlanması için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) de harekete geçti. Deniz taşımacılığından kaynaklanan zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması konusunda çalışmalar yapılmasını hedefleyen IMO'nun bu hassasiyetine ilk adapte olan ülke ise Türkiye oldu.

NORVEÇ'E GEMİ İHRACI

Türkiye'de bazı tersanelerde özellikle Norveç, İzlanda ve Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere elektrikli ve hibrit gemiler üretilmeye başladı.

Elektrikli gemi üretiminin tüm tersanelere yaygınlaşmaya başladığı öğrenilirken, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde kurulacak "Araştırma ve Teknik Kural Geliştirme Komisyonu" ile de elektrikli gemi alanında yapılacak çalışmaların tek çatıda toplanması kararlaştırıldı.

BATARYAYA ÖZEL GÜVENLİK

Gemilerde elektriği depolayacak batarya sistemi için de özel güvenlikli alanlar belirlenecek. Bataryaların yer aldığı bölümler yangın ve su baskını gibi dış etkenlere karşı sızdırmaz hale dönüştürülecek.

Gemilerdeki elektrik enerjisi depolama sisteminin minimum kullanılabilir enerjisi ise geminin seyir sırasında ana güç kaynaklarından birini kaybetmesi durumunda dahi en yakın güvenli limana ulaşabilmesini sağlayacak şekilde hesaplanacak.

Vira Haber