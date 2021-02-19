Türk Loydu, ‘Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Yetkileri’ni Genişletti

Ülkemizdeki nükleer santrallerin ilgili mevzuat ve standartlara göre güvenli kurulumu ve işletilmesi için uygunluk değerlendirme hizmetleri gerçekleştirmek üzere daha önce “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” hükümleri kapsamında 16 Nisan 2018 tarihinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından verilmiş olan sınırlı ‘’Nükleer Yapı Denetimi Kuruluşu Yetkisi”; ilgili yönetmeliğin yetki genişletme çalışmalarının tamamlanması ve başarılı denetimlerin sonucunda Türk Loydu’nun yetkisi, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından tüm yapı, sistem ve bileşenlerin imalat, inşaat ve montaj faaliyetlerini kapsayacak şekilde genişletildi.

“Nükleer Güvenlik Açısından Önemli Yapı, Sistem ve Bileşenlerin Denetimi” konusunda yetkilendirilen Türk Loydu, artık genişletilen yeni kapsamda uygunluk değerlendirme faaliyetlerini sürdürecek.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, “En önemli büyüme potansiyeline sahip olduğumuz alanlardan biri olarak gördüğümüz Nükleer Yapı Denetim hizmetlerindeki yetki alanımızı genişletmek üzere yaptığımız girişimler takdire şayan bir ekip çalışması ile planladığımızdan da önce nihayete erdi. Bu doğrultuda Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen “Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu Belgesi” sayesinde Türk Loydu, nükleer alanda çok daha geniş bir yetkiye kavuşmuş oldu. Milli bir kuruluşun bu alanda yetkilendirilmesi hem ülkemiz açısından önemlidir hem de oldukça stratejiktir. Nükleer gibi yüksek teknoloji gerektiren stratejik alanlarda kendi ulusal kuruluşlarımızın gelişmesi bildiğiniz üzere kritik öneme haizdir. Özellikle denetim alanında artık yabancı kuruluşlara bağımlı olmayacağız. Dünyanın enerji savaşlarının ortasında, ucuz ve kolay enerjiye ulaşmanın ticari başarılarda önemli olduğu bir dönemde biz de diğer gelişmiş ülkeler gibi elimizdeki imkanları en verimli biçimde kullanmalıyız. Türk Loydu Endüstri ve Belgelendirme Sektörü Direktörlüğü ekibi ve elbette sürece destek veren tüm personelimizi tebrik eder, Türk Loydu’nun önünde yeni ufuklar açacak Nükleer Yapı Denetim Kuruluşu yetkimizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Türk Loydu hali hazırda Mersin Akkuyu’da inşa süreci devam eden Türkiye’nin ilk “Nükleer Enerji Santrali” projesinde 3. taraf kontrolörlük ve muayene hizmetleri veriyor.

Bu proje sayesinde elde edilecek bilgi birikimi ve know-how transferi ile Sinop’ta yapılacak “Nükleer Enerji Santrali” ve daha sonra yapılması planlanan diğer nükleer enerji santrallerinde hizmet verilebilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Bugüne kadar faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve özellikle de ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda istikrarlı ve daima büyüme odaklı bir şekilde hareket etmeyi ilke edinen Türk Loydu, elde ettiği başarılara yenilerini ekleyerek süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vira Haber