Vira Haber, Neptün Beyannamesi'ni Türkiye'den İmzalayan İlk ve Tek Medya Kuruluşu Oldu

Vira Haber, Covid-19 sürecinde dünya çapında yüzbinlerce denizcinin yaşadığı sıkıntıların en az zararla ve hızlıca atlatılması için hazırlanan Neptün Beyannamesi’ni imzaladı.

Vira Haber böylece Neptün Beyannamesi’ni Türkiye’den imzalayan ilk medya kuruluşu oldu.

Beyannameyi daha önce Türkiye'den İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türk Armatörler Birliği (TAB), TURKKAPDER ve TÜRDEF gibi sektörün önde gelen kuruluşları imzalamıştı.

BEYANNAME NE İÇERİYOR?

Neptün Beyannamesi denizcilerin kilit çalışan olarak tanınması ve aşı önceliği, altın standart sağlık protokolleri oluşturulması ve uygulanması, mürettebat değişikliğini mümkün kılmak için gemi işletmecileri ve kiracılar arasında iş birliğinin artırılması, kilit denizcilik merkezleri arasında denizciler için havayolu trafiğinin sağlanmasını talep ediyor.

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