10. Dönem 3. Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısı PRÜ’de Yapıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu ve Meslek Komiteleri Başkan ve Üyeleri ile müzahir kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tamer Kıran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, hemen yanıbaşımızda Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, 7 Ekim’de Filistin-İsrail arasında başlayan çatışmaların yakın bölgemiz için ciddi bir istikrarsızlık unsuru yarattığını belirtti.

Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bölgede giderek tırmanan gerginliğin daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesi için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çeken Tamer Kıran, “Bölgede akan kanın durması, artık bir trajediye dönüşen sivil insan kayıplarının derhal sonlandırılması için Dünyanın acilen harekete geçerek, barış ve sükunetin bir an önce tesis edilmesi en büyük temennimizdir.” dedi.

2.Müşterek Meslek Komiteleri Toplantısının, 22 Haziran’da çalıştay şeklinde yapıldığını hatırlatan Tamer Kıran, bu toplantı sonrası detaylı bir hazırlık yaparak, meslek komitelerinden iletilen konuları bir rapor haline getirdiklerini belirterek, bu toplantının ardından ilgili bakanlıklarla yakın çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Bugünkü toplantıda da Ulaştırma Bakanlığını ilgilendiren toplam 32 konuyu gündeme getireceklerini belirten Tamer Kıran, “Elbette, bugün gündeme gelecek konularla ilgili olduğu kadar bundan sonra önümüze çıkacak yeni konularla da ilgili olarak birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz.” dedi.

Odamız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki karşılıklı diyalog ve samimiyetin her sorunun üstesinden gelmeye imkan verecek kadar güçlü olduğunu belirten Tamer Kıran, denizcilik sektörüne gösterdiği yakın ilgiden ötürü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uroloğlu’na, yoğun mesailerinden zaman ayırarak bugünkü toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve Genel Müdürlere teşekkür etti.

Toplantıda, Odamız Müşterek Meslek Komiteleri Başkanları ve Üyeleri söz alarak sorunlarını dile getirdi, Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da üyelere tek tek yanıt verdi.

Toplantının sonunda Tamer Kıran ve Başaran Bayrak, Durmuş Ünüvar’a gemi maketi takdim ettiler.

Vira Haber