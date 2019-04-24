11 yılda 12 bini aşkın çocuk denizi TURMEPA ile tanıdı

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, “Görmediğim şeyi bilemem, bilmediğim şeyi sevemem, sevmediğim şeyi de koruyamam” anlayışından hareketle, gelenekselleşen “İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor” etkinliği ile bu yıl da 23 Nisan’da İstanbul çocuklarına unutamayacakları bir bayram yaşattı.

TURMEPA’nın gerçekleştirdiği “İstanbul’un Çocukları Denizle Buluşuyor” etkinliği ile Sarıyer’de yaşayan yaklaşık 300 çocuk, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve TURYOL’un gemi sponsorluğuyla İstanbul Boğazı’nı tanıma ve deniz sevgisini tatma fırsatı buldu. Bu yıl 11’incisi düzenlenen etkinlikle çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve mutlulukla denizde kutladı.

Sarıyer’de yaşayan ve bu ilçelerde okullara giden ilk ve ortaokul öğrencileri, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlendi. Etkinlik, TURYOL A.Ş. Metin Yılmaz gemisinde gerçekleştirildi. Çocukların okullardan transferlerini Günalp Turizm’in üstlendiği etkinliğe Parıltım Yemek de desteğiyle lezzet kattı. Ayrıca Koç Üniversitesi Hastanesi ve Amerikan Hastanesi etkinlik süresince ambulans ve sağlık görevlisi desteği verirken, Ülker ise ürün ikramında bulundu.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, boğaz turu yaparak denizle daha yakından temas kurmanın, denizle iç içe olmanın keyfini çıkardı ve şarkılar eşliğinde unutulmaz bir bayram yaşadı. Etkinlik çerçevesinde 70 TURMEPA Gönüllüsü, çocuklara çevrelerine ve geleceklerine sahip çıkmanın önemini anlattı, atıkların denizlere ve çevreye verdiği zararları oyunlar eşliğinde aktardı, rehberlik etti. Düzenlenen eğitimlerde çocuklar, İstanbul Boğazı’nın tarihi ve önemi konusunda bilgilendirilerek gönüllü abi ve ablalarıyla eğlenceli oyunlar oynayarak bilgilerini pekiştirdi.

Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk etkinlikte, “TURMEPA olarak bu çok özel ve anlamlı etkinliğin bu yıl on birincisini düzenlemekten övünç duyuyoruz. Bu yılki etkinlikle birlikte 12 bini aşkın çocuğu denizle buluşturmuş olduk; ama daha İstanbul’da on binlerce çocuğumuz denizle tanışmayı bekliyor. Bunu söylemekten hep gurur duyduk; bizim etkinliklerimizle birlikte çocuklarımız çevresine ve dolayısıyla geleceğine sahip çıkmayı öğreniyor. Bizlerden desteklerini esirgemeyen ve bizimle beraber, bugünü çocuklara gerçek bir bayram hediyesine dönüştürmek için özveriyle çalışan başta Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve TURYOL olmak üzere Günalp Turizm, Amerikan Hastanesi ve Parıltım Yemek’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

Etkinliğe katılan Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, “Sevgili çocuklar, hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Sarıyer’de öğrenim gören 52 bin 500 öğrenci bulunuyor. Siz de bu öğrenciler arasındasınız ve bugün burada olduğunuz için çok şanslısınız. TURMEPA ile bir proje kapsamında sizleri bu özel günde bu gemide ağırlıyoruz. Sizleri mutlu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu eşsiz Boğaz’da daha nice bayramlar geçirmek istiyorsak denizlerimizi hep birlikte temiz tutmalıyız. Sizlere, öğretmenlerimize, Şube Müdürümüz Melek Yaşar’a ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can ise etkinliğe katılan çocuklara “Deniz, İstanbulluların yaşamında önemli bir yer tutar. Bizler TURYOL ailesi olarak yurdumuzun çeşitli bölgelerinden İstanbul’a gelen çocuklarımızı, gençlerimizi denizle bütünleştirmeyi ve onların deniz sevgisine bir parça da olsa katkı sunmayı ilke edinmiş bir topluluğuz. Bizler, öncelikle çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların geleceğinde denizin de yer alması için gayret ediyoruz. Çünkü denize sahip çıkmanın öncelikli yolunun denizi sevdirmekten geçtiğine yürekten inanıyoruz. Bu anlamda sosyal sorumluluk çerçevesinde verdiğimiz katkıların gelecekte de devam edeceğini ifade eder, tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı arz ederim." mesajını iletti.

Vira Haber