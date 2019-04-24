Şadan Kaptanoğlu, 14 Mayıs'ta BİMCO’nun dümeninde

Türk denizciliğinin önde gelen ailelerinden Kaptanoğlu, küresel alanda bir ilke imza atıyor. Aynı zamanda Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Yönetim Kurulu Başkanı olan aile üyesi Şadan Kaptanoğlu, dünya denizciliğinin en önemli kuruluşu sayılan Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) Başkanlık görevine oturmaya hazırlanıyor. BIMCO’nun şu anda başkanı olan Yunan Anatassios Papagianopoulus, 14 Mayıs’ta görevini Türk yönetici Şadan Kaptanoğlu’na devredecek. Bir anlamda küresel denizciliğin 3’te 2’sini temsil eden bu çatı kuruluşta kaptanlık, Ege’nin bir diğer yakasına geçmiş olacak.

2011'DE YÖNETİME GİRDİ

2011'de BIMCO'da yönetim kurulu ve i̇cra kurulu üyeliğine seçilen, 2013'te ise i̇cra kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilen Kaptanoğlu, Türkiye'de de önde gelen denizcilik kuruluşlarının yönetiminde bulunuyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kaptanoğlu, Lloyd's Register ve Rina'nın Türkiye komitelerinin de başkanlığını yürütüyor.

Vira Haber