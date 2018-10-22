14 ayda  Kırım’a 1207 gemi yasa dışı girdi

Ukrayna’nın İşgal Edilen Bölgeler ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı, yabancı bandıralı gemilerin işgal edilen Kırım’ın limanlarına daha az girmeye başladığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hazırlarladıkları raporda sadece AIS (Automatic Identification System) sisteminin çalıştığı gemilerin yasa dışı girişlerinin kayda geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 14 ay içinde Ukrayna tarafından kapatılan limanlara 98 Rusya bandıralı geminin 1123 kez giriş yaptığını bildirildi.

Ayrıca bunun dışında işgal altındaki Kırım’daki limanlarına yasa dışı giriş yapan gemilerin listesi ve sayıları şöyle açıklandı: Palau Cumhuriyeti bandıralı 20, Togo Cumhuriyeti 17, Komor Birliği 10 gemi, Sierra Leone - 9, Moldova Cumhuriyeti - 7, Tanzanya Cumhuriyeti - 6, Panama Cumhuriyeti - 5, Malta Cumhuriyeti - 3, Türkiye Cumhuriyeti - 2, Cook Adaları - 2, Pitcairn Adaları - 1, Sudan Cumhuriyeti - 1, Saint Kitts ve Nevis Federasyonu - 1.

Öte yandan Bakanlık önceki senelerle kıyasla 2018 yılında işgal edilen yarımadadaki limanlara yasa dışı giriş yapan gemilerin sayısının azaldığını ifade etti.

UKRAYNA KIRIM’DAKİ LİMANLARI KAPATMIŞTI

Geçici olarak Rus işgali altında bulunan yarımadadaki limanlar, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihli talimatı ve Ukrayna Altyapı Bakanlığının 16 Haziran 2014 tarihli kararı uyarınca hizmete kapatıldı.

Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanları uluslararası trafiğe kapattı. Ardından Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Sivastopol, Kezlev (Yevpatoriya), Yalta, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarını, yabancı gemilere açık limanlar listesinden çıkardı.

YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımamasına ilişkin bildiriyi kabul etmesinden sonra, ulaştırma şirketlerinin, işgal edilen yarımadaya uçak veya gemi seferi düzenlemesi yasaklandı. Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu normların ihlal edilmesi durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Vira Haber