TÜRKLİM olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşti
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin (TÜRKLİM) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Genel kurul divan seçiminin ardından faaliyet raporunun açıklandığı toplantıda, TÜRKLİM’in Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
Özel liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak
amacıyla kurulan TÜRKLİM, 19 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Marriott Hotel Asia’da tüm üye
liman temsilcileri ile bir araya geldi. Divan Kurulu’nun seçiminin de yapıldığı toplantıda Divan
Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Divan Üyesi Bahri Kaya, Divan Katibi İrfan Bilgin oy birliğiyle
seçildi.
TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin’in 9 aylık faaliyet raporunu ve bütçeleri, üye liman
işletmelerine sunduğu toplantı sonrasında Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirildi. Yapılan
oylama sonucu Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan
Hakan Genç TÜRKLİM’in yeni yönetimle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini
ifade ederek; “Öncelikle oylarıyla destekleyen herkese teşekkür ederim. TÜRKLİM olarak yeni
dönemde sektörü ileriye taşıyan birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz. Sektördeki
sorunlara alternatif çözümler üreterek Türk limancılığını uluslararası arenada hak ettiği yere
taşımaya gayret edeceğiz” dedi.
TÜRKLİM ikinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri;
Hakan GENÇ / MARPORT (ARKAS)
Cem AYSEL / ERDEMİR (OYAK)
Arcan FAYATORBAY / APM
Gökhan YURTEKEN / DP WORLD
Recai IŞIKTAŞ / FORD OTOMOTİV (KOÇ)
Aydın ERDEMİR / TOROSPORT CEYHAN (TEKFEN)
Uygun DEĞİRMENCİ / SOLVENTAŞ (YILDIRIM)
Yüksel Nuri PEKER / MIP MERSİN
Aziz GÜNGÖR / EGE LİMAN (GLOBAL)
Vira Haber
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