TÜRKLİM olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşti

Özel liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak

amacıyla kurulan TÜRKLİM, 19 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Marriott Hotel Asia’da tüm üye

liman temsilcileri ile bir araya geldi. Divan Kurulu’nun seçiminin de yapıldığı toplantıda Divan

Kurulu Başkanı Recep Düzgit, Divan Üyesi Bahri Kaya, Divan Katibi İrfan Bilgin oy birliğiyle

seçildi.



TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin’in 9 aylık faaliyet raporunu ve bütçeleri, üye liman

işletmelerine sunduğu toplantı sonrasında Yönetim Kurulu Seçimi gerçekleştirildi. Yapılan

oylama sonucu Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçildi. Yeni Yönetim Kurulu adına söz alan

Hakan Genç TÜRKLİM’in yeni yönetimle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini

ifade ederek; “Öncelikle oylarıyla destekleyen herkese teşekkür ederim. TÜRKLİM olarak yeni

dönemde sektörü ileriye taşıyan birçok projeye imza atmayı hedefliyoruz. Sektördeki

sorunlara alternatif çözümler üreterek Türk limancılığını uluslararası arenada hak ettiği yere

taşımaya gayret edeceğiz” dedi.



TÜRKLİM ikinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri;



Hakan GENÇ / MARPORT (ARKAS)

Cem AYSEL / ERDEMİR (OYAK)

Arcan FAYATORBAY / APM

Gökhan YURTEKEN / DP WORLD

Recai IŞIKTAŞ / FORD OTOMOTİV (KOÇ)

Aydın ERDEMİR / TOROSPORT CEYHAN (TEKFEN)

Uygun DEĞİRMENCİ / SOLVENTAŞ (YILDIRIM)

Yüksel Nuri PEKER / MIP MERSİN

Aziz GÜNGÖR / EGE LİMAN (GLOBAL)



Vira Haber