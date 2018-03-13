18. MARE FORUM Atina’da yapıldı

Forum’da, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Mısır, İsrail ve diğer ülkelerde devam eden gelişmelere, petrol ve doğal gaz arama ve ulaştırma konularında derin su kaynaklarının gelişmesi konuları ele alındı.

Konferans konuları arasında yeni gemi inşa modelleri, kurallar ve yenilikler ile Doğu Akdeniz’in derinliklerinde petrol ve gaz arama ve taşımacılığı konularının da yer aldığı Forum’a GİSBİR Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Özokutucu ve GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Erhan Esinduy, Erkal, Gemak ve Tersan Tersanelerinin yetkilileri ile birlikte katılım gösteriyor. GİSBİR Tanıtım Masasında bulunan GİSBİR, Erkal Tersanesi, Gemak Tersanesi ve Tersan Tersanesi’nin tanıtım materyalleri ve broşürleri konferans katılımcılarının yoğun ilgisini çekti.

Foruma armatörler ve gemi operatörleri, gemi inşacılar,klas kuruluşları, politikacılar, organizatörler, deniz hukukçuları, çevreciler, ekipman sağlayıcıları katıldı.

Vira Haber