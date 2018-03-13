Kanal İstanbul'da iki yat limanı daha yapılacak

Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul kapsamında deniz turizminden elde edilen gelirin artırılması amacıyla 2 yat limanı yapılacak. Hükümetin 2035 yılında 60 bin konaklama ve bağlama kapasiteli yat limanları çalışmaları çerçevesinde Küçükçekmece ve Sazlıdere yat limanları ile ilave 2 bin 60 teknenin yanaşabileceği limanlar yapılacak.

Yat turizmi anlamında deniz kültürü yaratma çalışmaları yapılarak yat turizmine talep de artırılacak. Kanal İstanbul Projesi, Türkiye'nin turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk 5 ülke arasında yer alabilmesini sağlayacak. Küçükçekmece Yat Limanı bin 200 tekne kapasiteli olarak planlanırken, Sazlıdere Yat Limanı ise 860 tekne kapasiteli olarak inşa edilecek.

ROTA TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ

Bu arada Türkiye'ye yabancıların ilgisi artıyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Rusya ile ilişkilerin iyi yönde ilerlemesinin Türkiye'nin seyahat için tercih edilen ülkeler arasında yeniden ilk sırada yeralmasını sağladığını belirterek, rezervasyon rakamlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 arttığını söyledi. Takvim'in haberine göre, kruvaziyer gemiler de rotasını Türkiye'ye çevirdi. NCL Norwegian Cruise Line, Kuşadası Limanı'na 2018 sezonu içerisinde 2 kez, 2019'da da 5 kez uğrayacağını bildirdi.

Vira Haber