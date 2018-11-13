2. Marine Tech Yat ve Tekne Ekipmanları Fuarı

Fethiye’de; ikinci kez düzenlenen Marine Tech Yat ve Tekne Ekipmanları Fuarı törenle açıldı. Marmaris Fuarcılık (MARFO) tarafından ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesinin destekleriyle düzenlenen 2. Marine Tech Yat ve Tekne Ekipmanları sergisi 2. Karagözler mahallesi Kayıkhane Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Fuarda 40 farklı firma stant açtı.

Törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkan Vekili Mehmet Sezgin, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Liman Başkanı Cihan Duman ve sektör temsilcileri katıldı. MARFO Fuarcılık adına konuşan Hakan Özel, “AR-GE çalışmalarına 2015 yılında başladığımız; Fethiye tekne ekipman sergisinin ilk etabını 2017 yılında faaliyete geçirdik. Bölgemiz çok iyi bir bölge. Marina kapasitesi de gayet yüksek bir bölge. Bu sonuçtan yola çıkarak böyle bir proje gerçekleştirme kararı aldık. Çok değişik ürün gruplarını sergilemek için buradayız. Bu yıl 40 katılımcı firmayla fuarımızı açtık. Biliyorsunuz ki artık tekneler karaya çekiliyor. Her ne kadar ekonomik durağanlık gelse de insanlar mal satacaklar ve tanıtacaklar. Bugün çok ciddi ve güzel marka yatırımı yapmış firmalar ve Türk üretimli firmalarımız burada tanıtımlarını yapıyor ve pazar paylarını genişletiyor. Biz bunun büyümesini ve bölgemize katkıda bulunmasını diliyoruz” diye konuştu.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de, “Fethiye deyince, turizm deyince akla ilk gelen en önemli varlıklarımızdan biri bizim denizde ulaşımımızı sağlayan tekne ve limanlarımız. Günübirlik sefer yapan kayıtlı 192 yat var yine 167 km denizde kıyımız var 18 adamız var bildiğiniz üzere önemli koylarımız var. Bunları göz önünde bulundurunca bu fuar Fethiye’miz için çok önemli bir fuar. Böyle bir organizasyonu gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl turizmimiz çok iyi geçti. İnşallah seneye daha iyi bir turizmle karşı karşıya kalacağımıza inanıyorum. Bu fuarın herkese hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Denizcilik Öğrencilerinden fuar ziyareti

Bu arada Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bir grup öğretmen ile birlikte fuara katılarak stantları gezdi.

Denizcilik Alan Şefi Sadun Duran, fuar ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada; “Geçen sene de katılmıştık. Yaparak, yaşayarak öğrenme en kalıcı öğrenme şeklidir. Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerine olumlu anlamda katkı sağlamak için böyle etkinliklere katılmaya çalışacağız. Söz konusu etkinliğimizde öğrencilerimiz meslekleriyle ilgili verimli zaman geçirdiler. Fuar gezisini organize eden Gezi Kulübü öğretmenleri Ömer Orhan ve Şükrü Çakıl’a teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber