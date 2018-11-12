Charles de Gaulle donanmaya teslim edildi

Fransa merkezli Naval Group, Charles de Gaulle (R91) uçak gemisinin yarı ömür modernizasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Sekiz ay süren modernizasyon kapsamında geminin yakıt hücreleri yenilendi ve gerekli görülen kısımlarda bazı iyileştirmeler yapıldı. Geçtiğimiz hafta Fransız Donanması’na teslim edilen gemi, modernizasyonla birlikte 25 yıl daha görev yapabilecek. Modernizasyon kapsamında platformun taktik sistemi yenilendi. Sayısal bağlantılar entegre edildi.

ontrol odası tamamiyle yenilendi. Hava ve seyrüsefer radarları da yenilendi. Ayrıca geminin elektrik üretim tesisi, tehrik sistemi, katapultlar, şaftlar ve yatakları da incelendi ve gerekli düzenlemeler yapıldı. Toplamda sekiz ay süren çalışmanın maliyeti ise 1,3 milyar Euro olarak açıklandı.

FS Charles de Gaulle, ABD dışında işletilen tek nükleer uçak gemisi olma özelliği taşıyor.

Vira Haber