Aramco Rus LNG projesine ortak olmak istiyor

Nasser, temaslarda bulunmak üzere geldiği Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Arktik LNG 2 projesine ortaklık konusunu istişareye devam ettiklerini kaydetti.

Anlaşmaya ilişkin görüşmelerin yakında tamamlanacağını belirten Nasser, "Rus doğal gaz şirketi Novatek tarafından yürütülen Arktik LNG 2 projesine ortak olmak için gerekli anlaşmayı yakında imzalamayı planlıyoruz." dedi.

Toplam yatırım tutarı 25,5 milyar doları bulması beklenen Arktik LNG 2 projesiyle 2023'ten itibaren yıllık yaklaşık 20 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi planlanıyor.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, bir süre önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırımla Arktik LNG 2'nin en büyük ikinci ortağı olmak istediklerini ifade etmişti.

Ayrıca Fransız enerji şirketi Total, mayıs ayında St. Petersburg'ta düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda projeye yüzde 10'luk payla ortak olmuştu.

HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Bu arada Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Şirket'in halka arzının şartlar doğru olduğunda kesinlikle yapılacağını söyledi.

Nasser ayrıca, petromkimya şirketi Sabic'ten hisse alımı için Suudi Arabistan egemen varlık fonu Public Investment Fund ile müzakerelerin devam ettiğini de ifade etti.

Vira Haber