2021'de Türkiye Limanlarında Elleçlenen Yük Miktarı Dünya Ortalamasının Üzerinde Arttı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğünün 2021 yılına ilişkin Deniz Ticareti İstatistikleri'nin paylaşıldığı ifade edildi.

Türkiye limanlarında geçen yıl elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 526 milyon 306 bin 784 tona çıktığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Clarksons Research'ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya deniz yolu yük taşımalarının 2021'de yüzde 3,6 arttığı tahmin edilmektedir. 2021'de limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı, aynı dönemde yüzde 8,3 artarak 12 milyon 591 bin 470 TEU olarak gerçekleşti. Clarksons Research'ün 2022 Ocak ayı yayınında dünya deniz yolu konteyner taşımalarının 2021'de yüzde 6,5 arttığı tahmin edilmektedir."

En fazla yük elleçlemesinin Kocaeli Liman Başkanlığı idari sınırlarında gerçekleştiği, 2021'de söz konusu bölgede faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 81 milyon 335 bin 143 ton yük elleçlemesi yapıldığı ifade edildi.

En fazla konteyner elleçlemesinin ise Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında görüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"2021'de Ambarlı Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 2 milyon 942 bin 550 TEU konteyner elleçlemesi gerçekleşti. Marmara Denizi'nde bulunan limanlarımızda elleçlenen yük miktarı da yüzde 8,9'luk artışla 191 milyon 578 bin 637 tona ulaşarak, ülkemiz ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleşti. 2021'de elleçlenen tüm yükün yüzde 36,4'ünün Marmara Bölgesi limanlarında gerçekleştiği belirtildi. Marmara Denizi'nde bulunan limanlarda 2020'de 7 milyon 34 bin 54 TEU konteyner elleçlenirken, 2021'de elleçlenen konteyner miktarı ise yüzde 9 artarak 7 milyon 670 bin 832 TEU'ya ulaştı. Ülkemiz limanlarında elleçlenen konteynerin yüzde 60,9'u Marmara Bölgesi limanlarında gerçekleşti. Dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı yüzde 5,7 artışla 386 milyon 396 bin 718 ton oldu."

İhracat amaçlı yükleme miktarının yüzde 10,7 artarak 153 milyon 763 bin 658 tona, ithalat amaçlı boşaltma miktarının da yüzde 2,7 artışla 232 milyon 633 bin 60 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam konteyner miktarının yüzde 3,5 artarak 9 milyon 421 bin 640 TEU'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 2 milyon 590 bin 511 ihraç amaçlı dolu konteynerin de tartımının doğrulamasının yapıldığı belirtildi.

Ro-Ro hatlarında 670 bin 876 araç taşındı

Yurt dışı bağlantılı düzenli Ro-Ro hatlarında taşınan araç sayısının yüzde 32,9 artışla 670 bin 876'ya ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz yolu bağlantılı yurt dışı hatlarda taşınan otomobil sayısı ise 2 milyon 92 bin 480 adet ile limanlarımızda en fazla elleçlenen araç cinsi oldu. Taşınan otomobillerin yüzde 96'sını (1 milyon 371 bin 841 adet) satış amaçlı otomobiller, yüzde 4'ünü ise taşıma amaçlı otomobiller oluşturmaktadır. Tır araç cinsi de 599 bin 458 ile otomobillerden sonra en fazla taşınan araç cinsi oldu. 2022 yılı Ocak ayında ise dış ticaret yüklerini taşıyan araçlardan 54 bin 273 adedinin deniz yolunu tercih etmesiyle 2021 yıl Ocak ayına göre deniz yoluyla gerçekleştirilen taşımalarda yüzde 21 artış sağlandı."

Kovid-19 salgını döneminde alınan tedbirler neticesinde kruvaziyer turların iptal edildiği, 2020'de kruvaziyer gemi sayısında ciddi azalma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 2021'de alınan tedbirlerin azaltılması ve 2021'in ikinci yarısında hizmete başlayan Galataport İstanbul Terminali'nin de etkisiyle kruvaziyer istatistiklerinde bir önceki yıla göre artış meydana geldiği belirtildi.

Geçen yıl limanlara uğrayan kruvaziyer gemi sayısının 2020-2021 döneminde yüzde 1460 artışla 78, limanları ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 2387 artışla 45 bin 362 olarak gerçekleştiği, geçen yıl en fazla kruvaziyer gemi uğrak sayısının 31 gemiyle Marmaris Limanı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Marmaris Limanı'nı 27 uğrakla Kuşadası Limanı ve 9 uğrakla Galataport İstanbul Terminali'nin takip ettiği bilgisi verildi.