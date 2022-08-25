3 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.