3 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 geminin Odessa Limanı'ndan, bir geminin de Pivdennyi Limanı'ndan çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bugün ayrıca Ukrayna'dan gelen bir gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin denetlemesinin yapılacağı kaydedildi.
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