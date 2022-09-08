İstanbul23 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. 5 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti
5 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

5 Gemi Daha Ukrayna'dan Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

A+A-

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.

Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.