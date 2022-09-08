İMEAK DTO Aliağa Şubesi Başkanı Adem Şimşek Yeniden Aday!

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantının gündeminde 4 yıl boyunca gerçekleştirilen oda faaliyetleri yer aldı. Şube toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Temmuz ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Ağustos ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı toplantı Aliağa Bölge Liman Başkanlığına atanan Burak Bulut’un konuşmasıyla devam etti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı görevine yaklaşık 45 gün önce başladığını söyleyerek konuşmasına başlayan Burak Bulut şöyle devam etti, “İzmir Liman Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordum, buraya vekâleten kadrosunda Bölge Liman Başkan vekili olarak atandım. Sıkıntılarınızı yakinen takip eden biriyim. 2009 yılında İzmir Liman Başkanıydım ve bölge müdür yardımcılığı da yaptım. Görev yaptığım süre içerisin de sizlerden ricam sıkı temasta olup sorunları daha sorun haline gelmeden evvel çözmeye çalışalım. İnşallah sektör olarak bir sıkıntı yaşanmadan çalışmalara ve faaliyetlere devam edilmesine Bölge Liman Başkanlığı olarak yardımcı olmaya çalışacağız.” Dedi.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısının son bölümünde ise Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek konuşma gerçekleştirdi. Başkan Adem Şimşek: “26 Ağustos Cuma günü büyük katılımlı ve çok güzel bir organizasyonla Odamızın 40. Kuruluş yıl dönümünü kutladık. Emeği geçen, desteği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.

Balık avlama sezonunun başladığını belirten Başkan Şimşek tüm balıkçıların işlerinin açık, bol kazançlı ve bereketli, kazasız- belasız bir sezon geçirmelerini diledi.

Uzun çaba ve uğraşlar sonucunda açılışını nihayete erdirdikleri İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın en yeni şubesi olan Aliağa’da 4 yıllık görev sürecini doldurduklarını kaydeden Başkan Adem Şimşek, “Bu süreç içerisinde tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle denizcilik için elimizden gelen tüm çabayı gösterdik. Sorumluluk alanımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını bütçelerimizin el verdiği imkânlar doğrultusunda, imkânlarımız kısıtlı kaldığında ise Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın ve yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle çözmeye çalıştık. 4 yıllık dönemimiz içerisinde dünyanın tüm dengesini bozan ve 2 yıl boyunca büyük zorluklar ve bize acı veren kayıplar yaşatan Covid-19 sürecini de birlikte yaşadık. Etkisi kısmi azalmış olsa da hala devam eden bu sürecin en kısa zaman içerisinde sonlanması tüm dileğimdir.” Dedi.

Konuşmasının sonunda ekim ayında yapılacak olan Oda seçimlerinde İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na tekrar aday olduğunu açıklayan Adem Şimşek, kısmetse bir 4 yıl daha görev yapmak istediğini vurguladı.

Kaynak: Özgürses Gazetesi