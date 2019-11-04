15 Kasım 2019 tarihinde Tuzla Crowne Plaza Otel'de gerçekleştirilecek ödül töreni ile son bulacak olan Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışmasında sona gelindi. 2019 yılında 25 metre ve üzeri motor yat tasarımı konusu ile gerçekleştirilen yarışmaya 23 farklı tasarım grubu katıldı.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda her yıl organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen “8. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması”nda sona gelindi. 2012 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması “25 metre ve üzeri motor yat tasarımı” olarak belirlenmişti. Yarışma, gemi ve yat sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak için gençleri teşvik etme amacıyla düzenleniyor.

Yarışmaya Türkiye’de bulunan üniversitelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, gemi ve yat tasarımı, endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık ve makine mühendisliği bölümlerinde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrenci grupları katılabiliyor.

Yarışmanın jürisinde Salih Bostancı (Gemi Mühendisleri Odası), Mehmet Aziz Göksel (Maltepe Üniversitesi), Ahmet Dursun Alkan (Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu), Ercan Köse (KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi), İsmail Hakkı Helvacıoğlu (İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği), Ömer Belik (Piri Reis Üniversitesi Mühendislik Fakültesi), Necdet Salgür (Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği), Haluk Suntay (serbest tasarımcı), H. Bülent Şener (serbest tasarımcı), Tanju Kalaycıoğlu (serbest tasarımcı), Yusuf Turhan Soyaslan (Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği), Ercüment Kafalı (Yelkenli Gemide Eğitim Derneği), Mustafa İnsel (akademisyen), Cem Melikoğlu (Türk Loydu) yer aldı.

Birinciye 40.000 TL ödül

Projeler yaratıcılık derecesi, sektöre katkısı, uygulanabilirlik, fayda maliyet oranı, çevrecilik ve sunumun kalitesi kriterlerine göre değerlendirildi. Jürinin ortak kararı sonrasında birinci gelen tasarım 40.000 TL, ikinci tasarım 20.000 TL ve üçüncü tasarım ise 10.000 TL tutarında para ödülüne layık görüldü.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yarışmanın asıl amacının sektörle ilgili eğitim gören öğrencilere destek vermek olduğunu ifade ederek, “Özgür düşünen, yaratıcı gençleri teşvik etmenin en önemli misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Değerlendirme kriterlerimizden birisi de tasarımların çevreye duyarlı, “denize saygılı” olması. Yenilenebilen enerji kaynaklarını tüketen, sürdürülebilir projelere destek vermekle amacımız, Türk yatlarının dünyayı düşünen ve koruyan tavrını da ortaya çıkartmak” dedi.

Birincilik ödülü olarak 40.000 Türk Lirası toplamda 85.000 Türk Lirası tutarında para ödülünü almaya hak kazanan öğrencilerin açıklanacağı ödül gecesinde Sunay Akın da sahne performansı sergileyecek.

Vira Haber