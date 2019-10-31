Stena Estrid, testleri başarıyla geçti

Stena Estrid, sistemlerinin tamamen çalışır durumda olduğunu ve gerekli işletme gereksinimlerini karşıladığını doğrulamak için üç gün boyunca testlerden geçti. Mühendisler motor performansını ve yakıt tüketimini, navigasyon ve radyo cihazlarını, acil durum sistemlerini, hızı, manevra kabiliyetini, motor ve iticileri ve güvenliği test etti.

Stena Line’da İrlanda Denizi ve Kuzey Denizi’nin baş ticari sorumlusu Paul Grant, “Deniz denemeleri, yeni bir geminin gelişiminde kritik bir aşama, denize yeni bir gemi alma, onu adım atma ve Stena Line'ın gerektirdiği yüksek standartlara uyduğunu test etme fırsatı. Sistematik olarak yeni geminin tüm yönlerini gözden geçiriyoruz ve Stena Estrid'in her denemeyi başarıyla tamamladığını söylemekten memnuniyet duyuyorum.” Açıklamasını yaptı.

Stena Estrid, Çin'in Stena Line için AVIC Weihai Tersanesi tarafından inşa edilen beş yeni ro-pax feribotunun ilki . Gemi, 2020 yılının başlarında Dublin'den Holyhead hattına hizmet vermeye başlayacak.

215 metre uzunluğundaki gemi standart pax feribot feribotlarından daha büyük olacak ve 1.000 yolcu ve mürettebat, 120 araba ve navlun için 3.100 şerit metre kapasitesine sahip olacak.

Stena Line CEO'su Niclas Mårtensson, “İrlanda Denizi, Stena Line'ın küresel işi için çok önemli ve toplam gelirimizin önemli bir bölümünü temsil ediyor. Stena Estrid, hızlı ve verimli yükleme ve boşaltma işlemleri dahil olmak üzere müşterilerimize birçok avantaj getirecek. Yeni gemiler geniş, aydınlık olacak ve panoramik manzaraları harika bir şekilde kullanabilecekler” diye konuştu.

Bu arada Stena Estrid’in kardeş gemisi Stena Edda da , 2020 baharında Belfast ve Liverpool arasındaki rotada çalışmaya başlayacak.

Vira Haber