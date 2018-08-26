ABD 2. Filo'yu yeniden aktif hale getirdi

ABD Donanması, Rusya'nın artan denizaltı hareketliliğine karşı Atlantik Okyanusu'ndaki muharip filosunu yeniden oluşturma kararı aldı. ABD Donanma Operasyonları Başkanı John Richardson, ABD'nin kimseyle kavga arayışında olmadığını vurguladı.

ABD Donanması Filo Kuvvetleri Komutanı Amiral Chris Grady, Norfolk limanında demirli USS George H.W. Bush gemisinde yaptığı konuşmada, ABD Donanmasının son dönemde Soğuk Savaş'ın sonundan beri rastlamadığı düzeyde eşdeğer güç baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Denizdeki kontrolümüz ve güç aktarma kapasitemiz, ulusal güvenliğimizin iki ana unsuru, yeniden yükselişe geçen yabancı güçlerin, yani Rusya ve Çin'in meydan okumasıyla karşı karşıya." dedi.

Filonun yeniden kurulmasıyla ilgili emri bu yıl başında veren ABD Donanma Operasyonları Başkanı John Richardson da ABD'nin kimseyle kavga arayışında olmadığını vurgulayarak, "Ancak fiili gerçeklik donanmanın Atlantik bölgesinde büyük ölçekli bir okyanus manevra savaşına hazırlıklı olmasını gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

SOĞUK SAVAŞ'IN KİLİT BİRİMİ

2. Filo, 1950 yılında kurulmuş, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'ne karşı mücadelede önemli rol oynamıştı. Filo, ABD Başkanı Barack Obama döneminde, 2011'de feshedilmişti. ABD Donanması, geçtiğimiz mayıs ayında da 2. Filo'nun canlandırıldığını açıklamıştı. Görev yeri ABD'nin Doğu Kıyısı ve Atlas Okyanusu olacak filonun temel görevi olarak Moskova'nın, ABD müttefiklerine yönelik 'toprak iddialarına' karşı koymak gösterildi.

Vira Haber