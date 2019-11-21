ABD ile Çin arasında Çin Denizi gerilimi

ABD Savunma Bakanı Esper, Çin'i "komşularının gözünü korkutmakla" suçladı. Vietnam'ı ziyaret eden Esper, Vietnam Diplomasi Akademisi'nde yaptığı konuşmada, "Yasalara bağlı olan ulusların aleyhine olacak şekilde yasa dışı deniz hakimiyeti iddialarında bulunma girişimlerini kabul etmeyeceğiz." dedi.

ABD'nin, toprak ve deniz hakimiyeti iddialarını kabul ettirmek için tehdide başvuranların kati şekilde karşısında olduğunu kaydeden Mark Esper, "Zorbalık ve yasa dışı faaliyetlere son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Vietnam ve diğer ülkelerden zorbalığa karşı durmalarını isteyen Esper, daha sonra Vietnam Komünist Partisi Genel Merkezi'ndeki açıklamalarında da "Çin'in uluslararası hukuk ihlallerine ve Güney Çin Denizi'ndeki ölçüsüz iddialarına şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Vietnam'ın sahil güvenliğine gelecek yıl bir Amerikan gemisi daha sağlayacağını da aktaran Mark Esper, net zamanla ilgili ise bilgi paylaşmadı.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Vira Haber